Nuevos audios filtrados comprometen a la primera dama, Verónica Alcocer, y a sus allegados catalanes en un presunto manejo irregular de fondos gubernamentales.

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Las grabaciones difundidas por Revista Semana contienen duras afirmaciones de la ciudadana colomboespañola Eva Ferrer Galcerán contra la exesposa del mandatario nacional.

Ferrer califica al entorno cercano de Alcocer como una “banda de criminales”, señalando testaferros, pérdida de fondos públicos, bolsas con efectivo y cuantiosos gastos personales.

La exfuncionaria presenció los hechos directamente desde la contienda electoral de 2022, exigiendo ahora el pago de saldos adeudados por sus labores realizadas.

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Durante los audios, la ciudadana española exterioriza su indisposición y pronuncia una afirmación contundente sobre una elevada suma en divisa extranjera.

Según sus declaraciones grabadas, dichos recursos financieros fueron otorgados directamente por Manel Grau a la primera dama, Verónica Alcocer, durante la campaña.

“A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña [unos 7.100 millones de pesos a precio de hoy], Manel se los dio. Es que yo lo sé”, se escucha en los audios, en los que se Ferrer agrega con molestia: “Y el dinero les gusta pa’ ellos”.

La ciudadana colomboespañola se refirió a intimidaciones, al tiempo que criticó el hecho de que no se haya cancelado el valor pendiente por parte de ese círculo.

“Yo sé que con otra persona, en España, cuando me han llegado aquí… Con matones, ¿vale? […] La pregunta es eso. ¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”, cuestionó.

Incluso, el estilo de vida de Verónica Alcocér fue otro de los puntos criticados y que se remarca en las grabaciones, donde se habla de una cantidad que equivale en la actualidad a 183,2 millones de pesos por mes.

“El modo de vivir de la señora. […] El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, afirmó Ferrer, que añadió: “Ganan pico por cada reunión que tenía. A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”.

En los audios que salieron a flote, califican a la primera dama como una persona insoportable y describen los hábitos y comportamientos para lanzar esas afirmaciones.

“Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le hagan la ola”, aseveró en una parte de las conversaciones reveladas en las controversiales grabaciones.

La cercanía de esta mujer con la exesposa de Gustavo Petro marca un punto clave en medio de estas revelaciones.

¿Quién es Eva Ferrer Galcerán?

Eva Ferrer Galcerán es una politóloga, consultora internacional y gestora pública de nacionalidad hispano-colombiana, nacida en Barcelona, España.

La especialista en comunicación estratégica forjó una estrecha amistad con la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, durante la estancia de esta en Europa.

Gracias a ese vínculo de confianza personal, Ferrer asumió responsabilidades clave dentro de la campaña presidencial de Gustavo Petro durante el torneo electoral de 2022.

Tras la victoria en las urnas, el presidente colombiano le otorgó la nacionalidad por adopción mediante decreto oficial para vincularla formalmente a la administración pública.

Inicialmente, el gobierno nacional la nombró consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, encargándose de articular políticas públicas dirigidas a la infancia.

Posteriormente, la ejecutiva asumió la dirección de la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, gestionando proyectos de diálogo social en diversos territorios del país.

Sin embargo, diferencias profundas en la gestión institucional y tensiones internas precipitaron su posterior distanciamiento con Verónica Alcocer y la cúpula gubernamental.

Tales desavenencias operativas culminaron con su salida definitiva del Poder Ejecutivo en mayo de 2023, marcando el fin de su ciclo en la administración.

Antes de su incursión en la política colombiana, la politóloga ejerció como consultora de comunicación corporativa y asesora en entidades públicas y privadas europeas.

Su perfil profesional destaca por su amplia experiencia en marketing político, gestión de crisis institucionales y organización de iniciativas comunitarias en el ámbito internacional.

Tras su retiro del servicio público en Colombia, la consultora catalana retomó sus actividades profesionales independientes dentro del sector privado y asesorías internacionales.

Su trayectoria pública en el país sudamericano permanece asociada a la formulación de proyectos sociales y al entorno cercano de la familia presidencial.

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