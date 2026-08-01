Eva Ferrer Galcerán pasó de ser una de las personas de mayor confianza de Verónica Alcocer a convertirse en la protagonista de unas de las revelaciones más delicadas que han salpicado al círculo cercano de la que todavía es la primera dama, a pesar de estar en un proceso de separación del presidente. La estratega española, que ayudó a construir la imagen pública de Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, hoy es quien lanza las acusaciones más graves sobre el funcionamiento interno de ese entorno.

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Nacida en Barcelona, Ferrer es especialista en marketing y comunicación política. Llegó a Colombia para trabajar en la campaña presidencial de Petro y rápidamente se convirtió en la mano derecha de Verónica Alcocer. Su principal tarea fue rediseñar la imagen de la entonces esposa del hoy mandatario, mostrándola como una figura cercana a las comunidades, recorriendo el país, bailando en eventos públicos y participando activamente en actividades sociales y culturales.

Tras la posesión presidencial de 2022, Ferrer fue nacionalizada colombiana y poco después ingresó oficialmente al Gobierno. Primero ocupó la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y, tras una reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue nombrada consejera presidencial para la Reconciliación Nacional, cargo en el que recibió un salario superior a los 15 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, su cercanía con Alcocer terminó deteriorándose. Distintas versiones señalaron que la española fue perdiendo influencia dentro de la Casa de Nariño, fue trasladada del Palacio Presidencial a las oficinas del Dapre y finalmente salió del Gobierno en 2023, luego de una ruptura con la primera dama.

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Ahora, varios audios revelados por la revista SEMANA muestran a Ferrer haciendo explosivos señalamientos contra quien fue su principal aliada política. En las grabaciones asegura que alrededor de Verónica Alcocer habría una “banda de criminales”, habla de supuestos testaferros, recursos públicos desaparecidos, bolsas y cajas llenas de dinero, presuntos cobros por reuniones y un elevado nivel de gastos personales.

Uno de los apartes que más impacto ha causado es cuando afirma que durante la campaña presidencial a Alcocer “le dieron 2 millones de euros en campaña“, dinero que, según ella, fue entregado por el empresario catalán Manel Grau. También sostiene que la primera dama tendría un gasto mensual cercano a los 50.000 euros, equivalente hoy a más de 180 millones de pesos.

Ferrer también asegura que Verónica Alcocer ejercía una influencia considerable sobre entidades del Estado. En los audios menciona a Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian, y sostiene que la primera dama tenía poder para intervenir en decisiones relacionadas con esas instituciones.

Las denuncias van aún más allá. La exfuncionaria asegura que en una consejería presidencial habrían desaparecido 1.000 millones de pesos en efectivo, dinero que, según dice, habría salido mediante proyectos utilizados para publicidad y otros gastos. También habla de presuntos pagos para financiar bodegas digitales y movilizaciones políticas.

Otra de las afirmaciones más delicadas tiene que ver con supuestos testaferros. Ferrer asegura que Alcocer tendría familiares desempeñando ese papel y afirma haber recibido amenazas cuando aún hacía parte del Gobierno.

Hasta el momento, las declaraciones conocidas corresponden a audios divulgados por SEMANA y constituyen señalamientos de Eva Ferrer. Las acusaciones no representan decisiones judiciales ni condenas, por lo que será la Fiscalía la encargada de establecer si existe evidencia que permita confirmar o desvirtuar cada una de las afirmaciones hechas por quien alguna vez fue una de las personas más cercanas a Verónica Alcocer.

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