Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué vive en 2026 una transformación significativa con la puesta en marcha de proyectos de infraestructura que apuntan a cambiar la cara de la ciudad en materia de movilidad, servicios públicos, espacios deportivos y calidad de vida. De acuerdo con la información oficial, las obras se encuentran en distintos grados de avance, desde fases de adjudicación, estudios y diseño, hasta la ejecución directa en diferentes sectores.

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Uno de los trabajos de mayor impacto es la rehabilitación de la vía hacia El Salado. El proyecto inició en abril e interviene la avenida Ambalá entre las calles 103 y 175, con una inversión cercana a $36.657 millones. La intervención abarca más de cinco kilómetros de corredor vial y contempla la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, nuevas capas de pavimento en concreto, construcción de andenes e implementación de iluminación y zonas urbanísticas, lo que beneficiará a más de 90.000 habitantes en la comuna siete, según reportes de las autoridades locales.

En materia deportiva, el enfoque está en la adecuación de la cancha Marte junto al estadio Manuel Murillo Toro, en el Parque Deportivo, una obra de $2.659 millones, y la modernización del Polideportivo Maracaná en la comuna 12, que cuenta con $3.228 millones. Ambas mejorarán las condiciones para la práctica del deporte y actividades recreativas, especialmente en el sector sur de la ciudad.

El programa Ruta del Progreso avanza enfocado en la conectividad de la zona rural, mediante la construcción de placas huella y mejoramiento de vías terciarias en Ambalá y Calambeo. Estas obras buscan facilitar el transporte agrícola, acceso de las comunidades campesinas y optimizar la movilidad, principalmente en temporada de lluvias.

En cuanto a viviendas, ya está en ejecución la construcción de 158 unidades habitacionales para familias del sector Hato de la Virgen, en alto riesgo. Las nuevas casas se levantan en la urbanización El Reposo, comuna 12, y cuentan con una inversión de casi $7.000 millones, incluyendo diseño de crecimiento a un segundo piso.

Para la renovación de la infraestructura urbana, en la fase 2026 destaca el Combo 3x1, que invertirá más de $34.000 millones en la intervención de 100 cuadras (47.000 metros cuadrados) en 52 tramos viales de barrios como Carmenza Rocha, Gaitán, Belén y otros, con reposición de redes y nueva pavimentación.

Entre las iniciativas pendientes, está la construcción de la calle 103, vía estratégica para conectar la carrera 1B con la doble calzada hacia el aeropuerto Perales. Adjudicada en 2025, demandará una inversión de cerca de $40.000 millones y contemplará un puente, ciclorruta, andenes y mejoras de urbanismo.

El Instituto de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ibagué (IBAL) lidera la quinta fase del Acueducto Complementario, proyecto de $50.000 millones para robustecer el abastecimiento de agua en la comuna Siete y zonas de expansión urbana. Finalmente, la solución vial de la calle 60 con avenida Ambalá permanece en estudios para aliviar la congestión en uno de los puntos críticos del norte de la ciudad.

En conjunto, estos proyectos evidencian la apuesta de Ibagué por avanzar en su desarrollo urbano y rural, extendiendo beneficios en calidad de vida, conectividad e inclusión social para sus habitantes.

¿Cuáles son los proyectos de infraestructura clave en Ibagué durante 2026?

Los proyectos más significativos en Ibagué durante 2026 son la rehabilitación de la vía hacia El Salado, la adecuación de escenarios deportivos como la cancha Marte y el Polideportivo Maracaná, la Ruta del Progreso para el mejoramiento de vías rurales, la construcción de viviendas para familias en riesgo del Hato de la Virgen, el programa Combo 3x1 para la pavimentación y renovación de redes, la calle 103 como nueva conexión vial, la quinta fase del Acueducto Complementario y los estudios para una solución vial en la intersección de la calle 60 con avenida Ambalá.

¿Qué beneficios traerán estos proyectos a los habitantes de Ibagué?

Las obras buscan mejorar la movilidad urbana y rural, facilitar el acceso a servicios públicos esenciales como el agua potable, impulsar el deporte y la recreación, así como ofrecer soluciones de vivienda segura a comunidades vulnerables. Además, se prevé un fortalecimiento del transporte agrícola y la descongestión de sectores críticos, lo que contribuirá a una mejor calidad de vida y desarrollo urbano sostenible en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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