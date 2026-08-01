Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la medida de "pico y placa" constituye una de las principales estrategias para regular la circulación de vehículos particulares y mitigar la congestión vehicular, especialmente durante los días hábiles. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la restricción estará vigente del 1 al 31 de agosto de 2026, afectando a todos los propietarios de automóviles particulares que transiten por la ciudad. Esta disposición opera de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, y no aplica los sábados ni domingos, salvo indicación contraria en fechas específicas como festivos o cuando se trate de la variante regional.

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La dinámica es sencilla pero clave para organizar la movilidad. En días impares, solo pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 1, 2, 3, 4 o 5. En contraste, los días pares están habilitados para aquellos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 o 0. Por ejemplo, en la primera semana de agosto, el lunes 3 circulan los vehículos con placas finalizadas en 1 a 5; mientras que el martes 4, lo hacen los vehículos con placas terminadas en 6 a 0. Cabe subrayar que los festivos, como el viernes 7 y el lunes 17 de agosto según lo consigna la SDM, no tienen restricción habitual, aunque el 17 se activa la medida de "pico y placa regional".

La modalidad de "pico y placa regional" surge en fechas clave, usualmente el último día de los puentes festivos, para organizar el retorno masivo a la ciudad por los nueve principales corredores viales de entrada. Según indica la Administración distrital, de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde solo podrán ingresar vehículos de placa par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 a 8:00 de la noche podrán hacerlo los de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos horarios, la circulación está permitida para todos los carros particulares sin restricción.

La SDM recomienda a los conductores consultar el calendario oficial y anticipar sus recorridos para evitar sanciones. Es importante recordar que tanto el calendario como las condiciones pueden estar sujetos a ajustes, por lo que se aconseja mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales, como la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares en agosto de 2026?

El pico y placa en Bogotá durante agosto de 2026 sigue un esquema rotativo entre placas pares e impares, vigente de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 circulan los días impares; mientras que los finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0 lo hacen los días pares. En días festivos o fines de semana la restricción no aplica, aunque puede haber cambios para días especiales como la aplicación del pico y placa regional.

¿Qué significa la medida de pico y placa regional en Bogotá y cuándo se aplica?

La medida de pico y placa regional en Bogotá restringe temporalmente el acceso de vehículos particulares a la ciudad el último día de los puentes festivos o en fechas definidas por la Administración distrital. En estos periodos, entre el mediodía y las 4:00 p. m., ingresan autos con placa par, y de 4:00 a 8:00 p. m., los de placa impar, mientras que el resto del tiempo no hay restricción. Esta medida busca organizar y hacer más seguro el retorno masivo a la capital por los corredores principales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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