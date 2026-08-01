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En Bogotá, la medida de "pico y placa" constituye una de las principales estrategias para regular la circulación de vehículos particulares y mitigar la congestión vehicular, especialmente durante los días hábiles. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la restricción estará vigente del 1 al 31 de agosto de 2026, afectando a todos los propietarios de automóviles particulares que transiten por la ciudad. Esta disposición opera de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, y no aplica los sábados ni domingos, salvo indicación contraria en fechas específicas como festivos o cuando se trate de la variante regional.
La dinámica es sencilla pero clave para organizar la movilidad. En días impares, solo pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 1, 2, 3, 4 o 5. En contraste, los días pares están habilitados para aquellos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 o 0. Por ejemplo, en la primera semana de agosto, el lunes 3 circulan los vehículos con placas finalizadas en 1 a 5; mientras que el martes 4, lo hacen los vehículos con placas terminadas en 6 a 0. Cabe subrayar que los festivos, como el viernes 7 y el lunes 17 de agosto según lo consigna la SDM, no tienen restricción habitual, aunque el 17 se activa la medida de "pico y placa regional".
La modalidad de "pico y placa regional" surge en fechas clave, usualmente el último día de los puentes festivos, para organizar el retorno masivo a la ciudad por los nueve principales corredores viales de entrada. Según indica la Administración distrital, de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde solo podrán ingresar vehículos de placa par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 a 8:00 de la noche podrán hacerlo los de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos horarios, la circulación está permitida para todos los carros particulares sin restricción.
La SDM recomienda a los conductores consultar el calendario oficial y anticipar sus recorridos para evitar sanciones. Es importante recordar que tanto el calendario como las condiciones pueden estar sujetos a ajustes, por lo que se aconseja mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales, como la Secretaría Distrital de Movilidad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares en agosto de 2026?
El pico y placa en Bogotá durante agosto de 2026 sigue un esquema rotativo entre placas pares e impares, vigente de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 circulan los días impares; mientras que los finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0 lo hacen los días pares. En días festivos o fines de semana la restricción no aplica, aunque puede haber cambios para días especiales como la aplicación del pico y placa regional.
¿Qué significa la medida de pico y placa regional en Bogotá y cuándo se aplica?
La medida de pico y placa regional en Bogotá restringe temporalmente el acceso de vehículos particulares a la ciudad el último día de los puentes festivos o en fechas definidas por la Administración distrital. En estos periodos, entre el mediodía y las 4:00 p. m., ingresan autos con placa par, y de 4:00 a 8:00 p. m., los de placa impar, mientras que el resto del tiempo no hay restricción. Esta medida busca organizar y hacer más seguro el retorno masivo a la capital por los corredores principales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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