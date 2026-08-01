Por: Portal Bogotá

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La medida conocida como "pico y placa" continúa vigente en Bogotá para los taxis durante todo el mes de agosto de 2026, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Este mecanismo, que busca regular la circulación de vehículos de servicio público individual para mejorar la movilidad en la ciudad, establece restricciones que dependen del último dígito de la placa del taxi. La restricción opera de lunes a sábado desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., permitiendo a los conductores y usuarios planear sus recorridos dentro de estos horarios.

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Según la SDM, esta medida no aplica los domingos ni en días festivos. Así, los conductores pueden circular libremente en estas jornadas, lo que representa un alivio tanto para los propietarios de taxis como para los usuarios que necesitan este servicio especialmente en días de descanso o celebración nacional. Esta distinción entre días hábiles y no hábiles ha sido destacada por las autoridades distritales para garantizar el transporte durante momentos de alta demanda, sin dejar de lado el objetivo principal de disminuir la congestión vehicular y cuidar la calidad del aire en la capital.

El calendario específico de rotación para agosto de 2026 regula con precisión qué taxis deben cesar actividades cada día, basándose en el último número de la placa. Esta asignación sistemática busca distribuir equitativamente las jornadas de restricción entre todos los vehículos del gremio, facilitando su cumplimiento y la vigilancia por parte de las autoridades. La SDM recuerda a los propietarios y conductores la importancia de respetar esta normatividad, ya que el incumplimiento puede acarrear sanciones.

Vale la pena señalar que el pico y placa para taxis representa solo una de varias estrategias implementadas por la administración distrital para gestionar el tráfico y favorecer un ambiente más saludable para los ciudadanos. Además, continúan adaptando procedimientos para facilitar otros trámites, como el proceso virtual para la salida de vehículos de patios, según resalta la misma SDM.

Así, la medida del pico y placa para taxis en Bogotá durante agosto de 2026 refleja el esfuerzo institucional por equilibrar la necesidad de movilidad con el bienestar general, dando herramientas claras y calendarios definidos para que la ciudadanía y los conductores puedan ajustarse a la normativa vigente.

¿Cómo funciona el pico y placa para taxis en Bogotá durante agosto de 2026?

Durante agosto de 2026, el pico y placa para taxis en Bogotá se aplica de lunes a sábado entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., regulando la circulación según el último dígito de la placa, y no tiene vigencia los domingos ni días festivos, como confirmaron las autoridades de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

¿Qué significa ‘pico y placa’ y cuál es su objetivo en el caso de los taxis?

‘Pico y placa’ es una medida administrativa que limita la circulación de vehículos en ciertos horarios tomando en cuenta el número de placa. En el caso de los taxis en Bogotá, busca reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad, estableciendo días y horarios específicos en los que ciertos vehículos no pueden operar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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