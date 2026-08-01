Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de julio de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en colaboración con Aguas de Bogotá, adelantó una importante labor de limpieza en la capital que permitió mejorar la infraestructura de drenaje pluvial. Según información publicada en la red social X por Aguas de Bogotá, ambas entidades lograron limpiar un total de 1.100 sumideros ubicados en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. El resultado de este trabajo fue el retiro de casi 45 toneladas de residuos sólidos que, en muchas ocasiones, terminan obstruyendo los sistemas de drenaje y provocando encharcamientos e inundaciones, sobre todo durante la temporada de lluvias.

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De acuerdo con la información de la EAAB, los sumideros juegan un papel fundamental en la recolección y evacuación del agua lluvia. Cuando estas estructuras son utilizadas incorrectamente como depósitos de basura, su capacidad de funcionamiento se ve reducida considerablemente. Este taponamiento no solo genera problemas de movilidad y salubridad en el espacio público, sino que también eleva el riesgo de inundaciones en diferentes sectores de Bogotá durante los periodos de precipitaciones intensas.

Las labores emprendidas por la EAAB y Aguas de Bogotá, que incluyeron el despeje de sumideros y el retiro de residuos equivalentes a tres volquetas de desechos, fueron clave para asegurar el correcto flujo de agua en el sistema de alcantarillado pluvial. En este sentido, las autoridades recalcaron, a través de sus canales oficiales, la importancia de que la ciudadanía colabore activamente en el cuidado de la infraestructura de la ciudad. El llamado fue claro: evitar arrojar residuos en calles, separadores, andenes y canales, ya que estos terminan obstruyendo los sumideros y afectando su capacidad para drenar el agua de manera efectiva.

La gestión integral de residuos y el mantenimiento de la red de sumideros no es solo tarea de las entidades oficiales. Según la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la participación ciudadana resulta indispensable para construir una capital más limpia, segura y resiliente ante los desafíos que representan las lluvias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante limpiar los sumideros en Bogotá durante la temporada de lluvias?

La limpieza de los sumideros permite que el sistema de alcantarillado pluvial funcione adecuadamente, evitando encharcamientos e inundaciones. Cuando los sumideros se tapan por residuos, pierden su capacidad de recolección, lo que pone en riesgo la movilidad y la seguridad en varios sectores de la ciudad, especialmente en épocas de lluvias intensas, según información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Qué acciones puede tomar la ciudadanía para evitar el taponamiento de sumideros en Bogotá?

La ciudadanía puede contribuir evitando arrojar basura y desechos en las calles, separadores, andenes y canales, ya que estos desechos suelen terminar en los sumideros, provocando su taponamiento. Desde la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se insiste en que pequeñas acciones como la correcta disposición de los residuos marcan la diferencia para mantener una ciudad limpia y resiliente frente a las lluvias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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