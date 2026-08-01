Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el avance de las obras en la avenida 68 continúa siendo una prioridad bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. De acuerdo con reportes del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se habilitaron dos nuevos carriles en la vía paralela ubicada al costado sur del puente de Venecia, una acción supervisada directamente por Orlando Molano, director del IDU. La decisión busca descongestionar el tránsito y apoyar al comercio del barrio Venecia, permitiendo que los vehículos provenientes de Soacha hacia Bogotá reduzcan sus tiempos mediante un recorrido más directo hasta incorporarse a la avenida NQS, en sentido occidente-oriente, mientras finalizan las obras principales en los puentes de Venecia.

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Según las declaraciones de Molano transmitidas por el IDU, la vía paralela ya se encuentra en funcionamiento, lo cual representa un alivio para la movilidad del sector y la calidad de vida de quienes transitan la zona. En paralelo, se anunció que el puente de Venecia —hito fundamental del grupo 1 de la troncal avenida 68— alcanzó un 97,43 % de avance en su construcción y se espera su habilitación parcial durante agosto. De forma provisional, se permitirá el paso de buses de TransMilenio, que conecta Soacha con Bogotá, trasladando el flujo vehicular al nuevo puente para continuar las obras del deprimido vehicular. Molano aseguró que próximamente dos ramales quedarán disponibles, facilitando aún más la movilidad y seguridad de los ciudadanos.

Dentro del proceso de habilitación, las pruebas de carga estática concluyeron satisfactoriamente. Para esta fase, se utilizaron cuatro volquetas de 35,6 toneladas, lo que representa entre el 60 % y el 70 % de la carga de diseño del puente. Estas pruebas contemplaron 15 fases en las que los vehículos se detuvieron entre 10 y 20 minutos y transitaron a una máxima velocidad de 10 km/h, mientras equipos técnicos evaluaban el comportamiento de la estructura. Cuando la actual administración recibió el proyecto a comienzos de 2024, el avance era del 12,94 %, por lo que el progreso ha sido sustancial.

El puente de Venecia está conformado por tres ramales de aproximadamente 330 metros cada uno, sumando cerca de un kilómetro de viaducto. Cuando la infraestructura esté completamente habilitada a final de año, los ramales curvos —tanto izquierdo (norte-occidente) como derecho (occidente-norte)— ofrecerán carriles mixtos y exclusivos para TransMilenio, mientras el puente recto tendrá dos carriles mixtos. Además, los buses de TransMilenio circularán por el deprimido construido bajo el puente.

El grupo 1 de la avenida 68 suma un 72,61 % de ejecución. Esta etapa implica la construcción de un corredor de 2,83 kilómetros con cuatro carriles por sentido, zonas verdes, ciclorruta y pasos peatonales, aportando nuevos espacios públicos y estaciones de TransMilenio para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo mejora la habilitación de los nuevos carriles en el puente de Venecia la movilidad en la avenida 68?

La apertura de los carriles junto al puente de Venecia permite que los vehículos de tráfico mixto provenientes de Soacha accedan de forma más directa y rápida a la avenida NQS, reduciendo la congestión habitual en el barrio Venecia. Este cambio facilita los desplazamientos diarios y reduce los tiempos de tránsito, mientras continúan las obras principales.

¿En qué consiste la prueba de carga estática realizada en el puente de Venecia?

La prueba de carga estática es un procedimiento en el cual se emplean vehículos pesados —en este caso, cuatro volquetas de 35,6 toneladas cada una— que permanecen inmóviles sobre el puente durante períodos específicos para evaluar la resistencia y comportamiento de la estructura bajo cargas similares a las de operación real. Es esencial para garantizar la seguridad y durabilidad del puente antes de su apertura al público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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