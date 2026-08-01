Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación de Colombia expidió una nueva resolución que establece las reglas para el incremento de matrículas, pensiones y otros cobros en colegios privados de cara al año escolar 2027. La medida, cuyos detalles fueron confirmados por la misma entidad a través de una resolución publicada el 31 de julio, introduce modificaciones en los criterios de ajuste de las tarifas que cada colegio está autorizado a aplicar, y busca responder tanto a la inflación como a elementos de calidad, inclusión y permanencia estudiantil.

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De acuerdo con la información oficial, el punto de partida para calcular el ajuste es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que a junio de 2026 fue de 6,14 %. Sin embargo, el incremento no será homogéneo para todos los planteles, sino que estará determinado por el régimen al que pertenezca cada uno: libertad regulada, libertad vigilada o régimen controlado. La combinación de varios factores adicionales podrá sumar más porcentajes al incremento autorizado, dependiendo de las características particulares de cada establecimiento.

Uno de los elementos centrales de la resolución es el incentivo para colegios que ofrecen educación inclusiva a estudiantes con discapacidad o que presentan trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento. El reconocimiento para estos colegios pasó del 0,3 % al 0,4 % adicional, siempre que la población beneficiaria esté registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), según los lineamientos de los ministerios de Educación y Salud.

La resolución también fortalece el reconocimiento económico para aquellos colegios que otorgan mejores condiciones salariales a sus docentes, incrementando el beneficio del 2,2 % al 3,2 %. Este incentivo puede aplicarse incluso cuando la estructura salarial es equivalente o superior a la prevista por el Decreto 2277 de 1979. Además, se amplió el acceso a incentivos ligados al llamado índice de permanencia, que mide la continuidad y aprobación de los estudiantes.

Las instituciones que cuenten con certificación o acreditación de calidad recibirán un punto porcentual adicional. En el caso de colegios con libertad regulada por autoevaluación, el reconocimiento será de 0,83 %, y para los de libertad vigilada, de 0,66 %. Los de régimen controlado quedan excluidos de estos beneficios.

Finalmente, la resolución aclara que estos incrementos son el techo permitido y que cada colegio puede decidir porcentajes menores. Además, prohíbe imponer proveedores o marcas específicas para útiles y uniformes y sanciona a las instituciones que impidan el acceso académico por falta de pago. Los padres pueden reportar irregularidades a las Secretarías de Educación o al Ministerio.

¿Cuáles son los factores que determinan el aumento de matrícula en colegios privados en 2027?

El aumento autorizado de matrículas y pensiones depende principalmente del índice de precios al consumidor (IPC) de 6,14 %, y puede incrementarse según la educación inclusiva, la permanencia estudiantil, la acreditación de calidad y las condiciones salariales de los docentes, tal como lo determinó el Ministerio de Educación en su última resolución.

¿Qué es el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y cómo incide en el aumento de tarifas escolares?

El SIMAT, o Sistema Integrado de Matrícula, es la herramienta oficial para registrar la población estudiantil. Solo los colegios que demuestren en este sistema la atención a estudiantes con discapacidad o trastornos de aprendizaje pueden acceder al beneficio de incremento adicional por educación inclusiva, conforme lo dispone la resolución del Ministerio de Educación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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