Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 en Colombia mostró un aumento en las dificultades emocionales y de conducta entre niños y adolescentes, según cifras recogidas para ese año. Este estudio reveló que el 9,6 % de los menores entre 7 y 11 años presenta señales compatibles con posibles trastornos mentales, mientras la hiperactividad afecta al 12,8 % y los problemas emocionales al 9,3 % de esta población. Aunque estas cifras llaman la atención sobre el bienestar infantil, expertos consultados por Infobae Colombia advierten que una encuesta detecta tendencias generales, pero no significa que todos los niños con emociones como tristeza, miedo o rabia padezcan una enfermedad diagnosticable.

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El debate sobre la salud mental infantil y el papel de la tecnología ganó visibilidad tras estos resultados. El uso de celulares, videojuegos y redes sociales es parte habitual de la vida de los menores, lo que ha llevado a cuestionar el impacto de estas herramientas en su bienestar. Según los especialistas, no se debe responsabilizar por completo a las pantallas. Datos recogidos en la encuesta muestran que el contexto colombiano implica otros factores como la violencia, la discriminación, el acoso escolar, las dificultades económicas, la presión académica, los conflictos familiares y la falta de redes de apoyo que también influyen en el desarrollo emocional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el vínculo entre tecnología y bienestar juvenil no es lineal. El mismo uso de pantallas puede producir efectos negativos y positivos; incluso, existen casos en los que el uso problemático agrava dificultades previas, mientras quienes ya pasan por momentos difíciles pueden recurrir más a los dispositivos. En la población colombiana, la encuesta también mostró que el 15,8 % de los niños enfrenta problemas para aprender a leer o escribir y el 12,5 % tiene dificultades para dormir adecuadamente.

Los expertos destacan que el mayor riesgo ocurre cuando los dispositivos sustituyen el juego, el descanso, las relaciones familiares o la actividad física. Además, se advierte sobre la exposición sin control a contenidos violentos, discriminatorios, engañosos o inadecuados. La OMS, por su parte, recomienda regular el uso, establecer acuerdos y promover espacios de diálogo, en vez de prohibir directamente el acceso a la tecnología.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sugiere definir horarios, revisar contenidos y dialogar sobre los riesgos digitales. Señales como aislamiento persistente, irritabilidad constante y pérdida de interés en actividades habituales pueden indicar la necesidad de mayor acompañamiento. Finalmente, el reto consiste en equilibrar el acceso a la tecnología con la protección de la salud mental, priorizando el acompañamiento adulto y la formación de hábitos saludables.

¿Cómo afecta el uso de pantallas la salud mental de los niños en Colombia?

El uso de pantallas puede influir tanto positiva como negativamente en la salud mental de los niños, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Un uso excesivo o sin supervisión puede asociarse con problemas de sueño, dificultades emocionales y aislamiento; sin embargo, la tecnología no es la única causa y su impacto depende del contexto familiar, escolar y social.

¿Cuáles son las señales de alerta en la salud mental infantil relacionadas con la tecnología?

Entre las señales de alerta que requieren atención están el aislamiento social prolongado, la irritabilidad constante, la pérdida de interés en actividades habituales, el descenso significativo en el rendimiento académico y la incapacidad de interrumpir el uso de dispositivos. Ante estos signos, los especialistas sugieren escuchar y acompañar antes de plantear un diagnóstico apresurado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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