Por: Noticiero 90 minutos

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Un accidente doméstico, un episodio de atragantamiento o un paro cardiorrespiratorio pueden presentarse de forma inesperada en cualquier momento. En estas situaciones críticas, según la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, la rapidez y el conocimiento adecuado para intervenir durante los primeros minutos resultan decisivos antes de la llegada de los servicios de emergencia.

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Los primeros auxilios, de acuerdo con la nota, corresponden a la atención inmediata que se ofrece a una persona herida o enferma. Su objetivo fundamental es preservar la vida, evitar el agravamiento de la situación y facilitar la recuperación hasta que el personal de salud pueda hacerse cargo. En palabras del equipo de Noticiero 90 Minutos, esta intervención inicial representa una diferencia significativa en la evolución de los afectados durante emergencias repentinas en la casa, el trabajo, la escuela o cualquier espacio público.

La publicación enfatiza que cualquier persona puede estar preparada para estos episodios si accede a una capacitación básica y certificada. Entre las habilidades que suelen enseñarse, destacan la reanimación cardiopulmonar (RCP), el manejo ante atragantamientos, el control inmediato de hemorragias, los primeros pasos en casos de quemaduras y el reconocimiento de señales que exigen atención médica urgente. La Cruz Roja es mencionada como una de las organizaciones que ofrecen programas formativos en la materia, los cuales se componen tanto de elementos teóricos como prácticos, con el fin de preparar a los ciudadanos frente a diversas emergencias.

En Colombia, además de los programas presenciales, existen iniciativas virtuales que buscan acercar los conocimientos de primeros auxilios a distintos sectores de la población. Sin embargo, las autoridades de salud subrayan que esta atención inicial nunca reemplaza los servicios especializados de los equipos de emergencia. Por ello, ante cualquier incidente, lo primero siempre debe ser comunicar la situación a la línea 119 y acatar las orientaciones que ofrecen los operadores en tanto llega el apoyo profesional.

Finalmente, la nota releva que formarse en primeros auxilios no solo aumenta la capacidad de actuar frente a riesgos inmediatos, sino que también fortalece la conciencia preventiva y la respuesta colectiva de las comunidades. Esta preparación, según los especialistas consultados por Noticiero 90 Minutos, es una herramienta que salva vidas y mejora la seguridad cotidiana en el entorno familiar y social.

¿Por qué son importantes los conocimientos en primeros auxilios para cualquier persona?

Los conocimientos en primeros auxilios permiten a las personas brindar ayuda oportuna en momentos críticos, como accidentes o emergencias médicas, ayudando a preservar la vida y evitar complicaciones. Según lo explicado en Noticiero 90 Minutos, estar capacitado fortalece la confianza individual y la capacidad de respuesta de una comunidad ante eventos inesperados.

¿Qué se aprende en un curso básico de primeros auxilios y cómo inscribirse en Colombia?

En un curso básico de primeros auxilios, la persona adquiere destrezas como la reanimación cardiopulmonar, manejo de hemorragias, atención ante quemaduras, actuación en casos de atragantamiento y el reconocimiento de situaciones que requieren atención médica inmediata. Organizaciones como la Cruz Roja ofrecen estos programas, tanto de manera virtual como presencial, para que más ciudadanos cuenten con herramientas actualizadas y efectivas en la respuesta a emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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