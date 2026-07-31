Entre los alimentos que más llaman la atención de especialistas en nutrición aparece la remolacha, una hortaliza que aporta fibra, antioxidantes, folatos y minerales que podrían favorecer la circulación y el funcionamiento cognitivo.

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Además de ser baja en calorías, es un alimento versátil que puede incorporarse fácilmente a diferentes preparaciones.

¿Qué beneficios tiene la remolacha para el cerebro?

Para muchos, la remolacha es imposible de olvidar, aunque no precisamente por sus beneficios nutricionales. Quienes la han consumido en buena cantidad saben que puede dar un buen susto al ir al baño horas después. Ese efecto, causado por sus pigmentos naturales, suele ser inofensivo. Sin embargo, más allá de esa curiosa anécdota, esta hortaliza también destaca por sus nutrientes y por los posibles beneficios que tendría para el cerebro y el corazón.

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Uno de los principales atributos de la remolacha es su contenido de nitratos naturales, compuestos que el organismo transforma en óxido nítrico.

Esta sustancia contribuye a dilatar los vasos sanguíneos, mejorando el flujo de sangre hacia diferentes órganos, incluido el cerebro. Algunos estudios han sugerido que este efecto podría favorecer funciones como la memoria y la concentración, especialmente en adultos mayores.

La remolacha también aporta folatos, nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

¿Por qué la remolacha también beneficia al corazón?

De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición, la remolacha contiene cantidades importantes de potasio, fibra y folatos.

El potasio ayuda al adecuado funcionamiento muscular y nervioso, mientras que la fibra favorece la salud digestiva y puede contribuir al control del colesterol dentro de una alimentación equilibrada.

Además, los antioxidantes presentes en esta hortaliza ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular.

¿Cómo consumir la remolacha?

Una de las ventajas de este alimento es su facilidad para incluirlo en la dieta diaria.

Puede consumirse:

En ensaladas.

Como ingrediente de sopas y cremas.

En purés.

Asada como guarnición.

En jugos y batidos.

Como base para hamburguesas vegetales.

Por cada 100 gramos aporta aproximadamente 43 calorías, además de fibra, potasio y folatos, convirtiéndose en una opción saludable para complementar una alimentación balanceada.

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