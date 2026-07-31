Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se ha posicionado como uno de los destinos gastronómicos más destacados del centro del país. Aunque platos como el tamal y la lechona continúan siendo emblemas de la región, la capital del Tolima ha diversificado su oferta con corredores donde la cocina internacional, las parrillas, los cafés de especialidad y los restaurantes campestres llevan la experiencia culinaria a otro nivel. Según lo descrito en el panorama presentado por la ciudad, los visitantes y residentes cuentan con una amplia variedad de opciones que van desde los sabores típicos hasta propuestas más innovadoras, adecuadas tanto para comidas familiares como para cenas especiales o recorridos de amigos durante el fin de semana.

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Uno de los principales focos es la Milla de Oro, ubicada sobre la calle 60, entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta. Este corredor reúne restaurantes de diferentes estilos: carnes, cocina italiana, peruana, mexicana, mariscos, hamburguesas gourmet, gastrobares y cafés. Allí se destacan establecimientos como Salvador y Milagros, Don Pedro, Paz Restaurante y DeRegio Casual Food. Esta zona es visitada frecuentemente por locales y turistas, por lo que se ha convertido en el epicentro de la vida nocturna y gastronómica de la ciudad.

El Cañón del Combeima, en la vía hacia Villa Restrepo y Juntas, ofrece una experiencia tradicional, enmarcada por el paisaje natural y restaurantes campestres que se especializan en trucha, carnes a la parrilla, picadas, sancochos, comida autóctona y postres artesanales. Lugares como 9K Cocina Gourmet, KÁLA Restaurante, El Barril Steak y Restaurante El Peñón resaltan por su propuesta en medio de la naturaleza.

El centro, junto a los barrios La Pola y Belén, conserva la tradición, albergando cafeterías históricas y restaurantes como El Tablazo, El Churrasco, Boquerón y la emblemática cafetería Yel Coctel, donde predominan los desayunos típicos, tamales, lechona y la repostería artesanal. Por su parte, la zona de El Salado ha crecido con nuevos emprendimientos y plazoletas, entre los que sobresalen Coquss, JF BBQ y la Plazoleta de Cantabria, con propuestas variadas y espacios modernos.

El suroriente de Ibagué, entre El Totumo y la vía a Rovira, presenta alternativas campestres como el Mirador La Hoguera, reconocido por sus carnes a la parrilla y vista panorámica. Finalmente, las plazas de mercado como La 21, La 14, La 28 y El Jardín siguen siendo referencia para quienes buscan tamal tolimense, lechona, sancocho, amasijos y bebidas típicas como la avena casera y el masato, manteniendo vivas las recetas heredadas. La diversidad culinaria refleja la riqueza cultural del Tolima, consolidando a Ibagué como un destino para recorrer a través de sus sabores.

¿Cuáles son las principales zonas gastronómicas de Ibagué para visitar en fin de semana?

De acuerdo con la información presentada, entre las principales zonas están la Milla de Oro en la calle 60, el Cañón del Combeima, el centro con los barrios La Pola y Belén, la zona de El Salado y el suroriente entre El Totumo y Rovira, además de las plazas de mercado tradicionales.

¿Qué tipos de comida se pueden encontrar en la oferta gastronómica de Ibagué?

En Ibagué es posible encontrar desde platos típicos como tamal, lechona, sancochos y trucha, hasta comidas internacionales, carnes a la parrilla, hamburguesas gourmet, repostería artesanal y cafés de especialidad, en una oferta que cubre tanto la tradición como la modernidad culinaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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