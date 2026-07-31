Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Nacional anunció el inicio de una nueva convocatoria que busca captar jóvenes de Ibagué y el Tolima interesados en comenzar una carrera dentro de la institución como patrulleros. Este proceso, que permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, tiene entre sus atractivos la gratuidad de todas las valoraciones exigidas durante la selección, algo que elimina una de las principales barreras para quienes quieren hacer parte del cuerpo policial, de acuerdo con la información dada por el Grupo de Incorporación Tolima.

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La convocatoria está específicamente dirigida a quienes deseen iniciar el programa de Técnico Profesional en Servicio de Policía, que es la formación habilitante para desempeñarse como patrullero. Ingresar a este proceso no implica ningún costo para los aspirantes; el Grupo de Incorporación Tolima aclaró que todas las evaluaciones de admisión serán gratuitas, respetando lo estipulado en el Decreto 2225. Esta disposición busca que más jóvenes encuentren viable acceder a la Policía Nacional, sin los obstáculos económicos que en ocasiones impiden iniciar este tipo de formación profesional.

El llamado para participar se mantendrá vigente durante todo agosto. Las personas interesadas pueden dirigirse directamente a la sede del Grupo de Incorporación Tolima, en la carrera Tercera con calle 21, donde recibirán información detallada sobre los requisitos y el proceso de inscripción. Adicionalmente, la institución ha habilitado la línea telefónica 321 394 7476, en la que se brinda orientación y se resuelven inquietudes referentes tanto a la convocatoria como a los pasos que deben seguir quienes deseen postularse.

Para quienes prefieran adelantar parte del trámite sin moverse de casa, la Policía Nacional también permite consultar los requisitos y realizar la preinscripción a través de su portal web oficial. Con esto, se busca facilitar la participación de jóvenes que tengan interés en esta oportunidad y brindarles alternativas para iniciar su proceso de manera ágil y segura.

La invitación fue reiterada con énfasis por la institución, recordando que el plazo máximo para iniciar el proceso es el próximo 31 de agosto. De esta manera, quienes aspiran a convertirse en patrulleros de la Policía Nacional cuentan con varias opciones y asesoría accesible para dar el primer paso en su carrera de servicio.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria de la Policía Nacional para patrulleros en Tolima?

Para participar, los interesados pueden acercarse presencialmente a la sede del Grupo de Incorporación Tolima, ubicada en la carrera Tercera con calle 21 en Ibagué, comunicarse a la línea telefónica 321 394 7476, o realizar la preinscripción en línea a través del portal oficial de la Policía Nacional.

¿Qué beneficios ofrece la convocatoria de patrulleros al eliminar los costos de selección?

De acuerdo con lo informado por el Grupo de Incorporación Tolima, la gratuidad de las evaluaciones, en cumplimiento del Decreto 2225, permite que los jóvenes no tengan que pagar por el proceso de selección, lo que facilita y amplía el acceso al programa de Técnico Profesional en Servicio de Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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