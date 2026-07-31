Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Nacional lanzó una nueva convocatoria dirigida específicamente a jóvenes de Ibagué y del departamento de Tolima que deseen formarse como patrulleros. De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Incorporación Tolima, el proceso de selección permanecerá habilitado hasta el 31 de agosto, brindando una oportunidad significativa para quienes buscan desarrollar una carrera en la institución. Uno de los principales aspectos destacados es que todas las valoraciones exigidas durante la etapa de selección serán completamente gratuitas para los aspirantes, una medida establecida en cumplimiento del Decreto 2225, cuyo propósito es reducir las barreras de acceso y estimular la participación de más jóvenes en la Policía Nacional.

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El llamado está enfocado en quienes tengan interés en inscribirse al programa de Técnico Profesional en Servicio de Policía, el cual habilita para ejercer funciones como patrullero dentro de la institución. En su comunicación, la Policía Nacional enfatizó que este proceso será completamente transparente y sin cobros extra por evaluaciones o trámites durante la admisión.

Los requisitos y el procedimiento de inscripción pueden ser consultados de manera presencial en la sede del Grupo de Incorporación Tolima, ubicada en carrera Tercera con calle 21, Ibagué. Allí, los interesados recibirán acompañamiento y asesoría sobre las condiciones y los pasos necesarios para avanzar en su postulación.

Para ampliar el acceso y facilitar la orientación, también se encuentra habilitada la línea telefónica 321 394 7476, que ofrece información detallada sobre la convocatoria y el proceso de postulación. Asimismo, la Policía Nacional dispuso de su portal oficial, donde los aspirantes pueden consultar los requisitos, adelantar la preinscripción y resolver inquietudes relacionadas con el ingreso.

La convocatoria estará vigente durante todo agosto, permitiendo que quienes estén interesados aún tengan varias semanas para reunir la información y tomar la decisión de vinculase a la institución como futuros patrulleros. La invitación, según lo comunicado, busca motivar a los jóvenes del Tolima a aprovechar esta oportunidad educativa y laboral sin costos de admisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria de la Policía Nacional en Tolima?

De acuerdo con la información suministrada, los requisitos y el procedimiento para inscribirse en la convocatoria deben consultarse directamente en la sede del Grupo de Incorporación Tolima o mediante el portal oficial de la Policía Nacional. Allí se brinda orientación personalizada para quienes deseen postularse y acceder al programa de Técnico Profesional en Servicio de Policía.

¿Cómo pueden los jóvenes de Tolima inscribirse en la convocatoria para patrulleros?

La Policía Nacional ofrece dos medios principales para la inscripción: de manera presencial, asistiendo a la sede del Grupo de Incorporación Tolima en carrera Tercera con calle 21, o mediante el portal oficial, donde es posible realizar la preinscripción en línea. También se pueden realizar consultas y obtener información adicional llamando al 321 394 7476.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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