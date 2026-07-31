Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación por el feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años, ha revelado una serie de detalles significativos que, según las autoridades, indican que el crimen fue meticulosamente planificado. De acuerdo con lo expuesto por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, tras un consejo de seguridad en Cali, hasta el momento han sido capturadas cinco personas presuntamente implicadas en distintos momentos del homicidio, cada una con un papel concreto en la ejecución del delito que costó la vida tanto de María Camila como de su hija recién nacida, Alahia.

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Según la reconstrucción realizada por la Policía y comentada por el general Rincón, alias “Yulieth” fue la principal responsable de acercarse a la víctima. Inicialmente, buscó establecer una relación de confianza con María Camila, visitándola con frecuencia y llevándola a varios lugares, hasta lograr suficiente cercanía para que la joven aceptara acompañarla al sector de Meléndez. En ese momento, y de acuerdo con las autoridades, comenzó la ejecución del crimen. La investigación apunta a que otras personas, ya conocidas y con antecedentes delictivos, estaban asociadas con alias “Yulieth” y participaron en los hechos.

La cronología presentada por la Policía Nacional señala que el 16 de julio María Camila fue reportada como desaparecida. Ese mismo día, alias “Nixon” presuntamente coordinó el secuestro mientras que “Yulieth” trasladó a la víctima hacia la zona rural de La Buitrera, en Cali. Posteriormente, alias “Edwin” y “Kevin” habrían participado directamente en el crimen. Cuatro días más tarde, el 20 de julio, alias “Juan José” habría sido el encargado de movilizar el cuerpo hasta las inmediaciones del río Meléndez, donde finalmente fue hallado por las autoridades.

Aunque el proceso judicial sigue en desarrollo y el móvil definitivo aún no ha sido determinado, la Policía confirmó que explora diversas hipótesis. Una sugiere que la principal sospechosa pretendía convencer a otra persona de que esperaba un hijo, apoyada en testimonios que indican que ya había simulado embarazos mediante ecografías falsas. Además, se investiga la posibilidad de que la mujer padeciera un embarazo psicológico o buscara presentar a la bebé como propia, e incluso la relación de los hechos con una red dedicada al tráfico de menores. Sin embargo, ninguna de estas líneas ha sido confirmada y el caso sigue bajo investigación.

El general Rincón también informó que dos de los capturados intentaron tramitar pasaportes para abandonar el país y se mantenían ocultos entre Cali y Andalucía, pero fueron detenidos antes de lograr su propósito. Paralelamente, los organismos judiciales continúan recopilando pruebas para establecer si existen más implicados y esclarecer totalmente el crimen, mientras la Fiscalía y la Policía verifican el hallazgo de un cuerpo que correspondería a Alahia, hija de la víctima.

¿Cuáles son las hipótesis que investigan las autoridades en el caso de María Camila Potosí?

Las autoridades manejan diversas hipótesis: desde el intento de la principal sospechosa de convencer a otra persona de que estaba embarazada, hasta la posibilidad de apropiarse de la bebé o participar en una red de tráfico de menores. Ninguna ha sido confirmada, y la investigación sigue abierta.

¿Qué significa el término “embarazo psicológico” en la investigación?

El embarazo psicológico, también conocido como pseudociesis, es una condición en la que una mujer presenta síntomas de embarazo sin estarlo realmente. Este diagnóstico es considerado relevante por las autoridades como una posible causa detrás del crimen de María Camila Potosí.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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