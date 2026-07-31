Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación en torno al feminicidio de María Camila Potosí, de 21 años, sigue dejando al descubierto elementos que para las autoridades reflejan una planeación detallada del crimen. De acuerdo con lo expuesto por el general William Rincón, director de la Policía Nacional, durante un consejo de seguridad realizado en Cali, hasta el momento han sido capturadas cinco personas, presuntamente involucradas en diversas fases del homicidio. Según el oficial, quienes participaron tenían asignaciones específicas dentro del plan que derivó en la muerte de la joven y la de su hija recién nacida, Alahia.

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La Policía Nacional reconstruyó los hechos señalando que alias ‘Yulieth’, identificada como principal sospechosa, se acercó inicialmente a María Camila buscando ganarse su confianza. De acuerdo con la narración de Rincón, alias ‘Yulieth’ visitaba frecuentemente a la víctima y la llevaba a diferentes sitios, hasta lograr un vínculo cercano, momento en el que decidió trasladarla al sector de Meléndez. Una vez consumada esa cercanía, comienzan a intervenir otras personas, también conocidas por alias ‘Yulieth’, que compartían amistad y, según la Policía, tienen antecedentes criminales.

La cronología señala que el 16 de julio María Camila fue reportada como desaparecida. El mismo día, alias ‘Nixon’ habría coordinado el secuestro, mientras alias ‘Yulieth’ la transportó hasta el corregimiento de La Buitrera, en las afueras de Cali. Posteriormente, alias ‘Edwin’ y alias ‘Kevin’ habrían participado en la fase de ejecución de los hechos investigados. El 20 de julio, cuatro días después, la Policía sostiene que alias ‘Juan José’ habría tenido la función de trasladar el cuerpo de la joven hasta las inmediaciones del río Meléndez, donde finalmente fue hallado.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, pues el motivo definitivo todavía no se ha establecido. Una hipótesis destaca que alias ‘Yulieth’ pretendía convencer a otra persona de que estaba embarazada y esperaba un hijo, relato que se refuerza con el testimonio de una expareja que indicó que la sospechosa ya había fingido dos embarazos usando ecografías falsificadas. Además, se sabe que alias ‘Yulieth’ se había sometido a una cirugía que le impedía tener hijos posteriormente. También se exploran otras posibilidades, como un posible embarazo psicológico, la intención de apropiarse de la bebé o la vinculación con redes de tráfico de menores, aunque nada de esto ha sido confirmado.

Otro detalle relevante revelado por el general Rincón es que dos de los presuntos implicados gestionaban trámites para obtener pasaportes, permaneciendo ocultos en Cali y Andalucía, hasta su captura por parte de las autoridades. También se indaga si otras personas habrían facilitado la huida de los sospechosos.

Finalmente, fue localizado un cuerpo que corresponde a Alahia, la hija de María Camila, noticia sobre la cual la Fiscalía y la Policía continúan recabando pruebas para esclarecer el caso y determinar si hay más responsables aparte de los ya detenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades en el feminicidio de María Camila Potosí?

Según lo expuesto por la Policía Nacional, las principales hipótesis giran en torno a que la sospechosa alias ‘Yulieth’ intentaba convencer a otra persona de que estaba embarazada, lo cual se habría apoyado en falsos documentos médicos. Además, se consideran otras posibilidades, como la presencia de un embarazo psicológico, la apropiación de la recién nacida para presentarla como propia y la posible vinculación con estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de menores. Ninguna de estas líneas de investigación ha sido confirmada y todas siguen en desarrollo, de acuerdo con la información que las autoridades han compartido.

¿Quiénes son los capturados y qué papel habrían cumplido en el crimen?

Las autoridades han capturado hasta el momento a cinco personas: alias ‘Yulieth’, quien habría actuado como principal enlace ganando la confianza de la víctima; alias ‘Nixon’, supuesto coordinador del secuestro; alias ‘Edwin’ y alias ‘Kevin’, presuntos ejecutores de parte de los hechos; y alias ‘Juan José’, quien habría transportado el cuerpo hasta el río Meléndez. Todos estos roles, según la Policía, estaban claramente definidos, lo que sugiere una coordinación premeditada para cometer el homicidio de María Camila Potosí y su hija Alahia.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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