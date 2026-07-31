Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años, ha conmocionado a la ciudad de Cali y las investigaciones siguen aportando detalles que para las autoridades confirman la planeación minuciosa de su feminicidio. De acuerdo con la información revelada tras un consejo de seguridad en la capital del Valle, liderado por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, son cinco las personas capturadas hasta el momento, cada una implicada en distintas etapas del crimen que también cobró la vida de su hija recién nacida, Alahia.

Sigue a PULZO en Discover

Según la reconstrucción oficial presentada por la Policía, la principal implicada, identificada como alias “Yulieth”, primero se aproximó a María Camila, ganándose su confianza mediante varias visitas e invitaciones a diferentes lugares. Así, logró llevarla al sector de Meléndez. “Primero entra a generar una confianza con la joven. Empieza a visitarla y a llevarla a diferentes lugares. Cuando ya logra esa cercanía, la traslada hacia el sector de Meléndez”, explicó el general Rincón.

Las autoridades aseguran que una vez la joven aceptó acompañarla, se puso en marcha la fase final del crimen, con la participación de al menos cuatro personas vinculadas previamente a alias “Yulieth”. De acuerdo con el general, “ellos eran conocidos de ella, compartían amistad y tienen un perfil muy criminal”.

El 16 de julio, fecha en la que María Camila fue reportada como desaparecida, alias “Nixon” habría coordinado su secuestro, mientras que alias “Yulieth” la trasladó al corregimiento de La Buitrera, en Cali. Posteriormente, alias “Edwin” y alias “Kevin” presuntamente participaron en la ejecución de los hechos investigados. Cuatro días después, el 20 de julio, alias “Juan José” habría sido el encargado de transportar el cuerpo hasta las inmediaciones del río Meléndez, donde las autoridades finalmente lo hallaron.

El proceso judicial sigue en curso y todavía no se ha definido un móvil concreto, aunque la Policía confirmó que existen varias hipótesis. Una de sus principales líneas apunta a que alias “Yulieth” intentaba hacer creer a otra persona que esperaba un hijo, apoyada por antecedentes de ecografías falsas y una posible intervención quirúrgica que le impedía tener más hijos. También se contemplan otras posibilidades que van desde un embarazo psicológico —proceso en el que una persona cree estar embarazada sin estarlo realmente— hasta la apropiación ilegal de la bebé o una posible relación con redes de tráfico ilegal de menores. Todas estas versiones aún se encuentran bajo verificación.

Durante el mismo consejo de seguridad, el general Rincón precisó que dos de los capturados gestionaban pasaportes para intentar salir del país, ocultándose entre Cali y Andalucía, pero fueron capturados antes de lograr escapar. Paralelamente, la Fiscalía y la Policía siguen con la verificación del hallazgo del cuerpo de Alahia y continúan en la búsqueda de más responsables.

¿Cuál es la hipótesis principal en el feminicidio de María Camila Potosí?

La principal hipótesis, según las autoridades y el general William Rincón, es que alias “Yulieth” planeaba hacerle creer a otra persona que esperaba un hijo, basada en antecedentes de engaños similares y posibles procedimientos médicos previos. No obstante, otras líneas no han sido descartadas y la investigación sigue abierta.

¿Qué significa embarazo psicológico y cómo se relaciona con la investigación?

Embarazo psicológico es una condición en la que una persona está convencida de estar embarazada sin que exista un embarazo real. En la investigación, las autoridades analizan si alias “Yulieth” podría haber actuado bajo esta creencia, como una de las múltiples hipótesis sobre el motivo del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.