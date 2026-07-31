Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación por el feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años, viene arrojando detalles que demuestran la complejidad y la aparente premeditación detrás del delito. De acuerdo con la información revelada por la Policía Nacional durante un consejo de seguridad en Cali, ya han sido capturadas cinco personas implicadas presuntamente en distintas fases del homicidio. Según explicó el general William Rincón, cada uno de los detenidos habría tenido un papel definido dentro del plan que culminó con el asesinato de María Camila y de su hija recién nacida, Alahia.

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Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Policía, la actuación de alias "Yulieth" resultó determinante en el avance del crimen. Inicialmente, la sospechosa logró ganarse la confianza de María Camila, tejiendo una relación de aparente amistad, acompañándola en distintas situaciones y paseos con el objetivo de acercarse emocionalmente. El general Rincón señaló que, una vez fortalecida esa cercanía, "Yulieth" trasladó a la joven al sector de Meléndez, donde, según la investigación, se inició la ejecución del delito con la participación de otros implicados que ya mantenían vínculos previos con la principal sospechosa.

La cronología expuesta por la Policía indica que el 16 de julio María Camila fue reportada como desaparecida y ese día alias "Nixon" habría coordinado el secuestro. "Yulieth" fue la responsable, según las autoridades, de llevarla hasta La Buitrera, en la zona rural de Cali. Posteriormente, alias "Edwin" y alias "Kevin" habrían estado presentes durante el desarrollo de los hechos. El 20 de julio, alias "Juan José" presuntamente transportó el cuerpo hasta inmediaciones del río Meléndez, donde fue hallado por las autoridades.

El proceso judicial todavía no define el motivo exacto del crimen, aunque la Policía mantiene abiertas varias hipótesis. Una línea de investigación indica que "Yulieth" habría intentado convencer a otra persona de que estaba embarazada, situación respaldada por el testimonio de su expareja quien relató que en otras ocasiones también fingió embarazos a través de ecografías falsas. Así mismo, se supo que la mujer se había sometido a un procedimiento para no tener más hijos. Otras hipótesis contemplan desde un posible embarazo psicológico, la apropiación de la bebé para presentarla como propia o hasta la pertenencia del grupo a una estructura dedicada a la comercialización ilegal de menores. Nada ha sido confirmado hasta el momento, por lo que todas las posibilidades continúan bajo indagación.

Durante el consejo de seguridad también se informó que dos de los detenidos tramitaban pasaportes con intención de abandonar Colombia, situación que pudo ser frustrada por las autoridades mediante su captura. Se investiga además si terceros ayudaron a esconder a los procesados. Entre tanto, el cuerpo de la bebé Alahia fue encontrado y tanto la Fiscalía como la Policía continúan reuniendo pruebas para esclarecer los hechos y para determinar si hay más responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la principal hipótesis del feminicidio de María Camila Potosí en Cali?

La principal hipótesis, según la Policía, es que la mujer detenida, alias "Yulieth", habría intentado hacerle creer a otra persona que estaba embarazada, posiblemente para apropiarse de la bebé de María Camila. La investigación también contempla otras líneas, incluyendo un posible embarazo psicológico o una vinculación con el tráfico ilegal de menores, aunque ninguna ha sido descartada ni confirmada de manera definitiva.

¿Quiénes son los capturados por el crimen de María Camila Potosí y qué roles habrían tenido?

De acuerdo con la información presentada por la Policía Nacional, las cinco personas capturadas son alias "Yulieth", "Nixon", "Edwin", "Kevin" y "Juan José". Cada uno, según la investigación, cumplió una función específica: mientras "Yulieth" generó confianza y trasladó a la víctima; "Nixon" coordinó el secuestro, "Edwin" y "Kevin" participaron en el desarrollo del crimen y "Juan José" habría transportado el cuerpo de María Camila hasta el río Meléndez.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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