Por: Noticiero 90 minutos

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En la Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’ de Cali se llevó a cabo un reciente Consejo de Seguridad que reunió a autoridades clave como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, representantes del Ministerio de Defensa, la cúpula militar y de Policía, así como una delegación del presidente electo Abelardo de la Espriella. El propósito central de esta reunión consistió en coordinar estrategias destinadas a fortalecer la seguridad durante la posesión presidencial, prevista para el próximo 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca.

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En este encuentro, las distintas entidades gubernamentales y de fuerza pública acordaron trabajar de manera articulada para garantizar la protección tanto de la ciudadanía local como de los visitantes. Según reportó la gobernadora, desde el martes anterior se tiene operativo el Puesto de Mando Unificado. Entre las medidas ya implementadas, se destaca el refuerzo de la Tercera Brigada del Ejército y la instalación de puestos de control en los corredores considerados seguros, con el objetivo de blindar los accesos y salidas de Cali. Además, se priorizaron municipios claves como Palmira, Tuluá, Buenaventura, Candelaria, Florida, Pradera, Yumbo, Jamundí y Dagua, para fortalecer la vigilancia y control en sus jurisdicciones.

Una decisión relevante fue la anunciada recompensa de hasta 500 millones de pesos por información anticipada de la ciudadanía sobre amenazas o movimientos sospechosos, como vehículos o drones potencialmente peligrosos. Esta iniciativa se acordó conjuntamente entre la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, con el fin de incentivar la denuncia y prevenir incidentes que puedan afectar la seguridad durante el evento.

De acuerdo con las autoridades, se desplegará una presencia de más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública, cifra que evidencia la magnitud del operativo. Dilian Francisca Toro resaltó la importancia de esta articulación excepcional entre los niveles departamental y nacional, destinada a asegurar una posesión presidencial tranquila. Además, se anunció la creación de un tercer anillo de seguridad alrededor de Cali, el refuerzo de operaciones de la Armada Nacional en Buenaventura y el litoral Pacífico, así como la vigilancia aérea a cargo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana utilizando aeronaves tripuladas y no tripuladas, y sistemas antidrones. Por su parte, la Policía Nacional asumirá la custodia del aeropuerto local.

Las estrategias implementadas muestran el compromiso de las autoridades para proteger la ciudad y sus alrededores ante un evento de alta relevancia nacional, bajo una coordinación reforzada que involucra todos los niveles de Gobierno y la participación de la comunidad.

¿Cuáles son las principales medidas de seguridad para la posesión presidencial en Cali?

Las autoridades han definido un amplio despliegue de más de 11.000 uniformados, reforzamiento de puestos de control en los corredores de acceso y salida de Cali, vigilancia aérea con sistemas antidrones, un tercer anillo de seguridad, recompensas por información ciudadana y la priorización de municipios cercanos, todo con el propósito de blindar la seguridad durante la posesión presidencial.

¿Qué significa Puesto de Mando Unificado y cómo funciona en situaciones de seguridad?

El Puesto de Mando Unificado es una estructura temporal que reúne en un solo lugar a representantes de las fuerzas militares, policía y gobierno para tomar decisiones rápidas y coordinadas ante eventos de alto riesgo, permitiendo optimizar recursos y responder de manera eficiente a cualquier posible amenaza durante operativos especiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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