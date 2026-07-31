El expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, respondió en ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, a los señalamientos sobre supuestos pagos de la compañía a la primera dama, Verónica Alcocer. Durante la entrevista, el exdirectivo rechazó esa versión y aseguró que, por los controles internos de la empresa, ese tipo de operaciones no podrían realizarse.

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Roa afirmó que “no hay la más mínima posibilidad de que eso sea real” y explicó que Ecopetrol cuenta con procedimientos contables y administrativos estrictos que impiden efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. Además, recordó que al llegar a la presidencia de la empresa recibió autorización de la junta directiva de ese momento para contratar una asesoría especializada en manejo de crisis mediática, proceso que, según dijo, nunca llegó a concretarse.

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El exfuncionario destacó que los procesos financieros de la petrolera están sometidos a controles rigurosos. “En Ecopetrol hay unos procedimientos supremamente rigurosos, exhaustivos. En la contabilidad de Ecopetrol no puede meter mano nadie; eso es de una pulcritud extrema, bajo unos criterios y unos parámetros absolutamente seguros“, manifestó durante la entrevista.

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Ricardo Roa también aseguró que el presidente de Ecopetrol no tiene facultades para autorizar directamente compras o pagos dentro de la compañía. Según explicó, las decisiones de ese tipo deben cumplir procedimientos internos y controles establecidos, por lo que descartó que un directivo pudiera ordenar desembolsos a favor de un particular sin ningún vínculo con la empresa.

Finalmente, el exdirectivo insistió en que sería imposible realizar pagos a nombre de una persona que no tenga relación laboral, contractual o comercial con Ecopetrol. “El presidente no tiene esas facultades para comprar algo en Ecopetrol, mucho menos para hacer pagos a nombre de una persona particular que no tiene ningún vínculo ni ninguna relación ni laboral ni contractual ni comercial con la compañía”, concluyó.

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