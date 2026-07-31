El paso de Ricardo Roa por la presidencia de Ecopetrol llegó oficialmente a su fin este 30 de julio, un cierre que estuvo marcado por declaraciones directas, cruces en medios de comunicación y el peso de una gestión atravesada por múltiples polémicas judiciales y políticas. En su última entrevista como cabeza de la petrolera estatal, concedida al periodista Néstor Morales en Blu Radio, Roa abordó su salida y dejó claro que no planea alejarse del sector energético.

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Durante la conversación, el diálogo fluyó entre la ironía y los señalamientos sobre su futuro y su situación legal actual.

— “Doctor Roa, un gusto saludarlo en este último diálogo como presidente de Ecopetrol”, le saludó el periodista al inicio de la entrevista. — “Para mí no fuera el último diálogo, ojalá sea parte de muchos más porque no espero retirarme de esta industria, mi experiencia me da hasta para ser consultor suyo en los temas que considere. Hasta ayer fui el presidente de Ecopetrol y miembro de las juntas directivas”, indicó Roa. Ante la propuesta de continuar vinculado en el ámbito consultivo, la respuesta de Morales no se hizo esperar: — “Meto acá su hoja de vida y lo consideraré cuando salga de todos los líos que tiene”.

La mención a los “líos” judiciales y políticos no es menor, pues la administración de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol y su anterior rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 estuvieron rodeados de constantes controversias e investigaciones por parte de los organismos de control.

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El flanco más sensible para Roa ha girado en torno a la financiación de la campaña presidencial de 2022. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrieron investigaciones formales para determinar presuntas irregularidades, violación de topes de gasto y la omisión de reportes de ingresos, incluyendo aportes de fuentes prohibidas y pagos no declarados a testigos electorales y proveedores. Como gerente de dicha campaña, Roa se convirtió en el eje central de estas indagaciones que han avanzado tanto en el ámbito administrativo como penal.

A esto se sumaron los cuestionamientos públicos sobre su patrimonio, contratos y la adquisición de bienes inmuebles, así como los permanentes debates económicos y políticos sobre el rumbo de Ecopetrol, la estrategia de transición energética y los nombramientos dentro de la junta directiva y la compañía.

A pesar de las investigaciones abiertas en su contra y del desgaste político acumulado, Roa cierra su ciclo en la empresa más importante del país defendiendo su trayectoria técnica en el sector, mientras enfrenta un panorama judicial complejo que continuará desarrollándose en los estrados colombianos.

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