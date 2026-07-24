Jorge Mario Velásquez, expresidente de Grupo Argos y una de las figuras más reconocidas del sector empresarial colombiano, ingresará a la Junta Directiva de Ecopetrol. El anuncio fue realizado por el presidente electo Abelardo de la Espriella durante un evento organizado por la Universidad EIA en Medellín, con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
La llegada de Velásquez al máximo órgano de dirección de la petrolera representa la incorporación de un ejecutivo con amplia experiencia en liderazgo corporativo, estrategia empresarial, infraestructura y sostenibilidad, luego de haber encabezado durante varios años el Grupo Argos, uno de los conglomerados más importantes del país.
Durante su gestión al frente de Grupo Argos, Velásquez lideró procesos de transformación empresarial, fortalecimiento del gobierno corporativo e internacionalización de las operaciones del holding, además de impulsar iniciativas enfocadas en la transición energética, la descarbonización y el desarrollo sostenible.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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