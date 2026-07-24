Su nombramiento ocurre en un momento clave para Ecopetrol, empresa que avanza en la ejecución de su estrategia de transición energética, diversificación de negocios y fortalecimiento de sus operaciones tradicionales de hidrocarburos, al tiempo que incrementa sus inversiones en transmisión de energía, energías renovables, hidrógeno y soluciones de bajas emisiones. Esto pues la compañía anunció ayer la salida el próximo 30 de julio de Ricardo Roa, así como varios miembros de Junta como Ángela María Robledo y Tatiana Roa.

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La incorporación de Velásquez a la Junta Directiva es vista como un aporte desde el sector empresarial privado para fortalecer la visión estratégica de la compañía, gracias a su trayectoria en la administración de grandes organizaciones y en la ejecución de proyectos de infraestructura y energía tanto en Colombia como en mercados internacionales.

Salida de Jorge Mario Velásquez de Grupo Argos

Jorge Mario Velásquez dejó la presidencia de Grupo Argos este año, tras culminar un ciclo de liderazgo caracterizado por importantes decisiones corporativas, entre ellas el fortalecimiento de los negocios de cemento, concesiones, energía e infraestructura.

Con este nombramiento, Ecopetrol suma a su Junta Directiva un perfil con amplia experiencia en creación de valor empresarial, gestión de inversiones y gobierno corporativo, aspectos considerados fundamentales para enfrentar los retos de competitividad y crecimiento de la compañía en los próximos años.