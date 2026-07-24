Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Honda vive momentos de tristeza tras la muerte de Carlos Alberto Torres Villarreal, conocido como ‘Caliche’, un reconocido artista de música popular que dejó huella en la comunidad. Su partida ha causado múltiples mensajes de dolor y solidaridad hacia su familia.

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Las exequias se realizarán este viernes a las 4:00 de la tarde en la Iglesia Divino Niño Jesús, donde amigos, familiares y seguidores se reunirán para darle el último adiós. Posteriormente, será trasladado al Cementerio Local para su inhumación.

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El fallecimiento de ‘Caliche’ se produjo luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del jueves 23 de julio, en medio de intensas lluvias. El siniestro involucró un furgón y una motocicleta en la que se movilizaba el artista.

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Como consecuencia del impacto, el cantante perdió la vida en el lugar, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida y permanece bajo atención médica. Las autoridades continúan investigando las causas del hecho que hoy enluta a todo Honda.

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