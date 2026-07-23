La siniestralidad vial en Bogotá dejó a un motociclista muerto durante la tarde de este jueves 23 de julio. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Centenario (calle 13) y causaron una congestión vehicular.

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Los hechos se reportaron sobre la 1:30 de la tarde en la altura de la calle 13 con carrera 119, en el sentido para salir de la ciudad por el occidente. Según la información inicial, el conductor se movilizaba, cuando perdió el control de su vehículo y cayó al asfalto.

Al momento del perder el control, dio contra dos camiones y quedó debajo de estos vehículos de carga. El motociclista falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Los videos grabados en el lugar mostraron al conductor tendido al lado de su moto, mientras algunos pasaban consternados por la delicada escena que ocurrió allí. La Policía acordonó la zona para que el CTI de la Fiscalía hiciera las respectivas investigaciones.

Debido al cierre, hubo congestión vehicular para salir por el occidente, por lo que las autoridades de tránsito recomendaron tomar la avenida Esperanza y la calle 80.

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Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.