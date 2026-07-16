Por: El Espectador

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La noche del 10 de julio, Jeisson Julián Rojas Orozco terminó su jornada laboral, en un restaurante en La Candelaria, y emprendió su regreso a casa sin saber que la vida le daría un vuelco en segundos. Al llegar al cruce de la calle 13 con carrera 65, una ambulancia del Distrito embistió a este estudiante de último semestre de Español y Filología Clásica, de la Universidad Nacional.

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Desde entonces permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI), con pronóstico reservado, mientras su familia intenta armar el rompecabezas de un accidente lleno de contradicciones y de interrogantes que las autoridades tendrán que resolver.

La reconstrucción que, a punta de testimonios, ha hecho la familia de la víctima sobre lo que sucedió la noche del siniestro indica que Jeisson iba en su moto por la calle 13 y avanzó porque el semáforo que le daba vía estaba en verde. De la nada, la ambulancia giró hacia la carrera 65 e impactó a dos motociclistas, de los cuales, Jeisson llevó la peor parte.

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En sus pesquisas, los familiares consiguieron el nombre del conductor de la ambulancia, sobre quien, Sandra Veloza Orozco, hermana de Jeisson, hace una denuncia concreta: al momento del accidente, al parecer, no transportaba pacientes y, según varios testigos, tampoco tenía activas las sirenas. “La muchacha que grabó el video nos dio esa información y que no llevaba las sirenas encendidas. Si una ambulancia viene con la emergencia activada, uno la escucha a una o dos cuadras”.

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