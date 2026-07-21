La gravedad de los hechos ocurridos el pasado 8 de noviembre de 2025 en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, cobró ribetes de tragedia colectiva cuando la irresponsabilidad al volante dejó una profunda huella de dolor en la comunidad. El taxista José Eduardo Chalá Franco fue condenado de manera contundente a 28 años y 5 meses de prisión tras ser hallado culpable de múltiples delitos derivados del violento atropellamiento de once personas en el barrio Santa Rita.

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La decisión judicial, adoptada por un juez penal de conocimiento tras valorar exhaustivamente las pruebas técnicas, testimoniales y periciales presentadas por la Fiscalía General de la Nación, marca un precedente significativo en materia de justicia vial y sanción a conductas altamente temerarias que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos en las calles de la capital del país.

De acuerdo con la rigurosa investigación adelantada por un fiscal adscrito a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hoy condenado conducía un vehículo de servicio público tipo taxi infringiendo de manera flagrante todas las normas de seguridad vial y convivencia ciudadana.

Las pericias técnicas y los exámenes médicos legales de rigor confirmaron que Chalá Franco manejaba con un grado tres de alcoholemia, el nivel más alto de embriaguez tipificado en la normatividad colombiana, sumado a un evidente y peligroso exceso de velocidad que le hizo perder por completo el control del automotor. En esas condiciones deplorables, el taxi irrumpió de manera violenta contra un grupo de transeúntes que transitaban pacíficamente por el sector de Santa Rita, embistiéndolos sin darles la menor oportunidad de reacción y causando heridas de consideración a un total de once personas que sufrieron las consecuencias devastadoras del impacto.

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Entre las víctimas del violento siniestro se encontraba un menor de edad cuya integridad física resultó profundamente comprometida, sufriendo lesiones de extrema gravedad que marcaron el rumbo emocional y jurídico del proceso penal. Tras el debate probatorio en el juicio, el estrado judicial declaró plenamente responsable a Chalá Franco por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones personales simples, determinando que la pena privativa de la libertad deberá ser cumplida de manera efectiva en un centro carcelario. Adicionalmente, el fallo impuso una sanción económica consistente en una multa equivalente a 19,42 salarios mínimos legales mensuales vigentes, junto con una inhabilidad absoluta para ejercer funciones y cargos públicos durante el mismo tiempo que dure la condena impuesta por el operador judicial.

Sin embargo, el panorama judicial para el taxista está lejos de cerrarse con este fallo inicial. La Fiscalía General de la Nación precisó que Chalá Franco enfrenta de manera paralela otro proceso judicial de alta complejidad por el delito de homicidio agravado. Dicha investigación adicional se originó debido a que el menor de edad que había quedado gravemente herido tras el atropellamiento falleció días más tarde en un centro asistencial como consecuencia directa de los múltiples traumas y lesiones sufridas durante el arrollamiento. La sentencia actual, al tratarse de un fallo de primera instancia, aún es susceptible de los recursos ordinarios previstos por la ley colombiana, por lo que la defensa podrá interponer las apelaciones correspondientes, mientras la sociedad y los familiares de las víctimas exigen que todo el peso de la ley recaiga sobre el responsable de esta tragedia.

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