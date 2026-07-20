Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un auxiliar de enfermería investigado por el presunto abuso de una paciente que permanecía hospitalizada en Bogotá.

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El procesado fue identificado como Nelson Fabián Sáenz Santamaría, quien trabajaba en la institución médica donde ocurrieron los hechos. La decisión se tomó luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación por un caso ocurrido el pasado 18 de junio de 2026.

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Según el ente acusador, el hombre habría aprovechado su posición como trabajador de la salud y la condición de vulnerabilidad de la paciente para cometer la agresión. La víctima, una mujer de 59 años, permanecía en una unidad de cuidados crónicos y paliativos y, de acuerdo con la investigación, tenía limitaciones físicas y cognitivas que le impedían defenderse.

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La Fiscalía señaló que dentro del material recopilado hay registros audiovisuales, entrevistas y diligencias de inspección judicial que, presuntamente, demostrarían la ocurrencia de los hechos dentro de la habitación donde se encontraba la paciente.

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Con estas evidencias, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá imputó al auxiliar de enfermería el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, agravado.

Durante las audiencias preliminares, Sáenz Santamaría no aceptó los cargos formulados en su contra. Mientras avanza el proceso judicial, permanecerá privado de la libertad por decisión del juez.

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