Sigue la consternación por el hombre que hallaron muerto en el canal Callejas de la calle 127, en Bogotá. El reporte se hizo durante la tarde de este jueves 23 de julio y el incidente quedó captado en algunas imágenes.

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Unas fotos que suministraron a Pulzo evidencian al sujeto sin vida a un costado del canal, luego de haber sido sacado del agua. El hombre estaba tendido sobre un césped y sin casi todas sus prendas de vestir. En el lugar también había bomberos, policías y miembros del CTI de la Fiscalía, que hicieron las respectivas investigaciones.

La situación se originó por el llamado de un ciudadano al ver el cuerpo, que sería de un hombre de 40 años y que estaba en avanzado estado de descomposición. El fallecido estaba en mitad de la corriente del canal en Suba, cerca de la carrera 55 con calle 127.

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Los bomberos llegaron al lugar y lo sacaron del agua, el barro y la basura, mientras los policías acordonaban la zona y el CTI hacía las respectivas investigaciones.

Las autoridades aún no han confirmado la identidad de la víctima ni las circunstancias que rodean su muerte, ya que no han asegurado si se trató de un asesinato o si el sujeto atentó contra su propia vida.

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