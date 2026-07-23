Las autoridades adelantan un operativo en el canal Córdoba, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años. De acuerdo con la información preliminar, el cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición.

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Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que preparan una lancha para realizar la extracción del cuerpo del canal. Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumirán la inspección judicial y el levantamiento del fallecido.

Por ahora se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias en las que murió. Las autoridades avanzan en las labores de recuperación del cuerpo y en la recolección de elementos que permitan esclarecer este nuevo caso registrado en el occidente de la capital.

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