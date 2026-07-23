Un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales desató una ola de indignación por una insólita maniobra protagonizada por los ocupantes de un automóvil. En las imágenes se observa cómo varios sujetos intentan subir un Chevrolet Spark azul a un puente peatonal en Bogotá, poniendo en riesgo a los transeúntes y generando fuertes críticas por la aparente imprudencia.

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La grabación muestra que el vehículo, un Spark con portaequipajes negro y una bicicleta roja en la parte trasera, avanza lentamente por una estructura destinada exclusivamente para peatones. Durante el recorrido, el carro maniobra con dificultad entre barandas, rampas y escalones, mientras varias personas observan la escena e incluso permanecen cerca del paso del automotor.

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Otro detalle que llamó la atención de los usuarios es que las placas del vehículo habrían sido cubiertas con un lienzo, lo que hace pensar que la acción fue planeada para evitar la identificación del automóvil. Además, en el video aparece un uniformado de la Policía que presencia la situación y, según se aprecia en las imágenes, no interviene para detener la maniobra, sino que permite el paso del vehículo.

Hasta el momento no se ha confirmado en qué parte de la ciudad ocurrió el hecho. Tampoco se conoce la identidad de las personas involucradas ni si las autoridades iniciaron alguna investigación por esta acción, que ha sido ampliamente rechazada por el riesgo que representó para quienes transitaban por el puente peatonal.

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