Una visita turística a Monserrate terminó con una ola de reacciones en redes sociales luego de que el creador de contenido Donovan Brito revelara cuánto pagó por un almuerzo junto a varios familiares. El barranquillero aseguró que la cuenta ascendió a 630.000 pesos, un valor que calificó como excesivo para los platos que consumieron en uno de los restaurantes ubicados en la cima del tradicional cerro de Bogotá.

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A través de un video publicado en TikTok, Brito explicó que aprovechó las vacaciones de sus familiares en la capital para llevarlos a conocer uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Sin embargo, reconoció que cometieron un error al ingresar al restaurante sin revisar previamente la carta. “No preguntamos precios y ese fue el fatídico error“, comentó mientras mostraba la factura del consumo.

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El creador de contenido señaló que el pedido fue de comidas habituales y no de preparaciones especiales. Según explicó, solicitaron platos como pechuga a la plancha, ajiaco, bandeja paisa, mojarra y una picada. Al revisar el recibo, detalló que una botella de agua costó 10.000 pesos, un jugo de mango 20.000 pesos, la picada 50.000 pesos, mientras que la bandeja paisa y la pechuga tuvieron un precio de 80.000 pesos cada una. La mojarra, por su parte, alcanzó los 90.000 pesos.

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Aunque reconoció que algunos platos, como el pescado, tenían un buen tamaño, Brito aseguró que varios de los precios le parecieron desproporcionados e incluso comparó el valor de la mojarra con el que suele encontrarse en restaurantes de Cartagena.

El influenciador hizo un llamado para que exista un mayor control sobre los precios que se cobran en este tipo de establecimientos, aclarando que no está en contra de que los negocios obtengan ganancias, pero sí de lo que considera cobros exagerados. Además, invitó a otros usuarios a contar cuánto han pagado por comer en Monserrate y aseguró que, después de esta experiencia, no volverá a almorzar en ese lugar.

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