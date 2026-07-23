En medio de las duras situaciones en Bogotá y aunque para algunas personas tener algunos animales en casa puede parecer una práctica inofensiva, esta conducta constituye una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y, en muchos casos, un delito ambiental que puede acarrear severas sanciones.

Sigue a PULZO en Discover

El artículo 101 de la Ley 1801 de 2016 establece que mantener animales silvestres como mascotas es un comportamiento que afecta la fauna silvestre. Esta conducta conlleva una multa tipo 3, equivalente a $ 466.908, además del decomiso del animal por parte de las autoridades. Entre las especies prohibidas más comunes están:

Loro.

Tortuga.

Mono.

Serpiente.

Arañas.

Tigrillos.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia viene trabajando en las 20 localidades para prevenir este tipo de violencia animal, transformar comportamientos contrarios a la convivencia y promover el disfrute de la ciudad.

Este es tan solo uno de los 400 comportamientos contrarios a la convivencia, establecidos en el Código.

Lee También

Es de mencionar que las multas por un comparendo de convivencia se pueden pagar a través de la plataforma LICO, ingresando a lico.scj.gov.co.

Consecuencias penales de tener animales silvestres como mascotas

Las consecuencias pueden ir mucho más allá de una sanción administrativa. La Ley 2111 de 2021, que fortaleció los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contempla penas de prisión y multas para quienes incumplan la normativa relacionada con la fauna silvestre.

De acuerdo con el artículo 328, pueden ser sancionadas las personas que se apropien, capturen, mantengan en cautiverio, transporten, comercialicen, trafiquen o se beneficien de cualquier forma de un animal silvestre, sus productos o sus partes. Las penas pueden alcanzar entre cinco y 11 años de prisión, además de multas de hasta 76 mil millones de pesos, dependiendo de las circunstancias del caso.

Esto significa que tener en una vivienda un loro, una guacamaya, un búho, una tortuga, un mono, un armadillo, una serpiente u otra especie silvestre extraída de su hábitat, adquirida ilegalmente o cuya procedencia no pueda demostrarse, puede derivar en un proceso penal.

Más allá de las sanciones legales, estos animales requieren condiciones muy específicas de alimentación, comportamiento y ambiente para sobrevivir. Al permanecer en cautiverio suelen desarrollar enfermedades, alteraciones físicas y problemas de comportamiento que reducen sus posibilidades de regresar a la vida silvestre.

Además, la extracción de fauna de su entorno natural genera un impacto directo sobre los ecosistemas. Muchas especies cumplen funciones esenciales como la dispersión de semillas, la polinización, el control de poblaciones de otras especies y el mantenimiento de las cadenas alimenticias. Cuando un animal es retirado de su hábitat, también se altera el equilibrio ecológico del lugar del que fue extraído.

¿Qué hacer si encuentra un animal silvestre en Bogotá?

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con un protocolo para atender los reportes de fauna silvestre en la ciudad. Si encuentra un animal silvestre, seguir estas recomendaciones:

Observar al animal sin acercarse ni manipularlo. Verificar si presenta heridas, signos de vulnerabilidad o si se encuentra en una situación de riesgo. Mantener una distancia prudente para proteger su seguridad y el bienestar del animal. Reportar de inmediato el caso a la Secretaría Distrital de Ambiente. Informar la ubicación exacta, la especie (si la conoce) y la condición en la que se encuentra el animal. Comunicarse a las líneas 317 427 6828, 318 827 7733, 318 712 5560 o al teléfono (601) 377 8854. Si el animal no representa un riesgo para usted ni para su bienestar, y la Secretaría así lo recomienda, trasladarlo de manera segura a la Oficina de Enlace de Fauna Silvestre, ubicada en la Terminal de Transporte El Salitre (calle 22C No. 68F-37, Módulo 5, Oficina 106). Allí será recibido por profesionales que realizarán la valoración inicial y definirán el manejo más adecuado. Si el animal representa un riesgo o no es posible trasladarlo de manera segura, no intentar capturarlo. Esperar la llegada del equipo especializado de la Secretaría Distrital de Ambiente, que hará el rescate y la atención correspondiente. Denunciar la tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre. Si conoce casos de tráfico, venta o mantenimiento ilegal de animales silvestres, presentar la denuncia de manera anónima a través de las líneas de atención o del correo fauna@ambientebogota.gov.co.

* Pulzo.com se escribe con Z