Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nuevos detalles se conocen sobre el accidente de tránsito ocurrido la noche del 22 de julio en la intersección de la carrera Quinta con calle 23, en Ibagué, donde perdió la vida un joven identificado preliminarmente como Jaime Santiago Ospina.

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De acuerdo con versiones de testigos, el motociclista habría estado realizando maniobras peligrosas, conocidas como “stunt” o “caballitos”, segundos antes de impactar contra un camión tipo turbo. La fuerza del choque provocó que el joven fuera expulsado varios metros, lo que le ocasionó la muerte en el lugar.

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Las autoridades analizan además si alguno de los involucrados omitió la señal del semáforo en rojo, lo que habría sido determinante en la ocurrencia del siniestro vial en este importante corredor de la ciudad.

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Otro de los aspectos revelados por la Secretaría de Movilidad es que la víctima no contaba con licencia de conducción y que la motocicleta tenía sus documentos vencidos. En contraste, el conductor del camión resultó ileso y la prueba de alcoholemia practicada dio resultado negativo.

A estos hechos se suma la inconformidad de algunos ciudadanos que presenciaron el accidente, quienes señalaron presuntas demoras en la atención de la emergencia. El caso sigue en investigación mientras las autoridades buscan esclarecer con precisión las responsabilidades.

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