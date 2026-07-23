La salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol ya tendría fecha. Según informó Caracol Radio, el directivo dejaría el cargo el próximo 30 de julio, en medio de un remezón que también incluiría cambios en la junta directiva y en la alta gerencia de la compañía.

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De acuerdo con ese medio, la salida de Roa se daría por mutuo acuerdo y, desde el 31 de julio, Juan Carlos Hurtado asumiría como presidente encargado de la petrolera.

Caracol Radio también aseguró que Roa había solicitado permanecer algunos días más en el cargo para presentar los resultados trimestrales de Ecopetrol, previstos para el 3 de agosto. Sin embargo, esa petición no habría sido aceptada.

Los movimientos no terminarían allí. Según el medio citado, Byron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición y uno de los funcionarios más cercanos a Roa, también presentaría su renuncia. A esa salida se sumaría la de Victoria Sepúlveda, considerada la mano derecha del presidente saliente, quien permanecería en la empresa hasta el 31 de agosto.

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Además, Ángela María Robledo y Tatiana Roa dejarían la junta directiva de Ecopetrol, mientras que, desde el 1 de agosto, Luis Felipe Henao asumiría la presidencia de ese órgano.

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