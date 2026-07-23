Cada año, Medellín se convierte en el epicentro de la moda colombiana con Colombiamoda, la feria más importante del sector en el país. Este año, la conversación amplía sus escenarios y llega también a Bogotá: del 25 al 31 de julio, El Retiro será el primer centro comercial bogotano en sumarse al Circuito Moda, una iniciativa que acerca la Semana de la Moda de Colombia a nuevos públicos.

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La llegada de Colombiamoda a El Retiro responde a una relación de más de dos décadas con la industria nacional. A lo largo de su historia, el centro comercial ha sido plataforma para más de 80 marcas de diseño colombiano, entre ellas Johanna Ortiz, Andrés Otálora y María Elena Villamil, además de nuevas propuestas y emprendimientos locales.

Esta apuesta por el talento nacional coincide con un creciente interés de los consumidores por vivir nuevas experiencias alrededor de la moda. En los últimos cinco años, El Retiro ha registrado un crecimiento del 25 % en el tráfico de visitantes, impulsado por un modelo que integra moda, gastronomía, arte y bienestar.

La industria de la moda ha transformado la manera de relacionarse con sus públicos: las conversaciones alrededor del diseño trascienden las pasarelas y se extienden a las historias detrás de las colecciones, los procesos creativos y las personas que construyen las marcas.

¿Cómo será Colombiamoda en centro comercial El Retiro de Bogotá?

Bajo esta mirada, durante siete días El Retiro desarrollará una programación abierta al público para conectar a Bogotá con algunos de los contenidos y protagonistas de Colombiamoda.

Entre el 28 y el 30 de julio, en el centro comercial se transmitirán en vivo las principales pasarelas, conferencias y contenidos de Colombiamoda, permitiendo seguir desde Bogotá algunos de los momentos destacados de la programación que tendrá lugar en Medellín.

La moda también saldrá de sus escenarios tradicionales a través de Moda en Movimiento, una iniciativa en la que modelos recorrerán El Retiro y la Zona T presentando propuestas de diseño colombiano y acercándolas a la cotidianidad de la ciudad.

A esto se sumarán espacios de asesoría personalizada en moda y estilo, donde los visitantes podrán conocer tendencias y recibir recomendaciones de expertos. También habrá lanzamientos de colecciones y concursos.

Uno de los nuevos proyectos que nacerá durante el Circuito Moda será Pasarela de Voces El Retiro, un pódcast creado para visibilizar las historias y los procesos creativos detrás del diseño colombiano. El formato reunirá a diseñadores y protagonistas de la industria en conversaciones sobre inspiración, tendencias y el proceso de creación que antecede a una colección.

“Queremos que las personas conozcan algo que pocas veces se ve cuando observamos una colección terminada: las decisiones, las historias y el trabajo que existen detrás de cada propuesta. El diseño colombiano tiene grandes historias y creemos que también es importante crear espacios para escucharlas”, agregó García.

La participación en el Circuito Moda profundiza una relación que El Retiro ha construido durante dos décadas con la industria nacional. En 2024, el centro comercial reafirmó su papel como aliado del sector a través de su participación en Colombiamoda y Bogotá Fashion Weekend.

Ahora, su participación en Colombiamoda amplía los escenarios desde los que el público puede acercarse a la feria y refuerza la conexión entre Bogotá y Medellín alrededor del diseño y el talento nacional.

“Colombiamoda ha sido fundamental para visibilizar el talento y la capacidad creativa del país. Acercar parte de esa experiencia a Bogotá permite ampliar la conversación y conectar el diseño colombiano con nuevas audiencias. Para nosotros, como Casa del Diseño Colombiano, es una manera de seguir cumpliendo el propósito que hemos construido durante estos 20 años”, concluyó Adriana García.

La programación del Circuito Moda Colombiamoda en El Retiro centro comercial se hará del 25 al 31 de julio y será abierta al público.

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