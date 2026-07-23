Estados Unidos anunció una nueva jugada económica a nivel mundial, la cual perjudica a Colombia. La Oficina de Representante Comercial (USRT) del país norteamericano anunció que aumentará aranceles del 10 % al 12,5 % a las importaciones de 45 países.
La USRT hizo una investigación y determinó que aumentará esta medida a varios países, incluyendo a Colombia y entrará en vigencia después de la medianoche de este viernes 24 de julio (00:01, 23:01 del jueves 23 de julio en Colombia). No obstante, varios productos quedarán exentos, tales como:
- Café.
- Banano.
- Mango.
- Plátano.
- Aguacate.
- Piña.
- Cacao.
- Petróleo.
- Oro.
- Medicamentos.
#MUNDO| Desde la medianoche de hoy, entrará en vigor un aumento del arancel que Estados Unidos impone a las importaciones colombianas. Pasará del 10% al 12,5%.
El ajuste no responde a una medida específica contra Colombia, sino que hace parte de una decisión que cobija a 45… pic.twitter.com/FWFfiPBSpwLee También
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 23, 2026
Según el análisis de la oficina estadounidense, la Casa Blanca impuso este aumento porque consideró que Colombia y los otros 44 países no han tomado medidas para impedir que algunos de los materiales importados sean a raíz del trabajo forzado.
Con esta decisión, algunos de los productos más afectados son algunos de los más insignias en territorio nacional. Tal es el caso de las flores, que Colombia lidera con índices de exportación a Estados Unidos y otros países.
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