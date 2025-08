En medio de un panorama global donde la industria de la moda enfrenta crecientes cuestionamientos por su impacto ambiental y social, el Mercado de Moda Circular en Colombiamoda 2025 se consolida como una respuesta concreta y transformadora desde Colombia. Gracias a la alianza entre la Compañía Coca-Cola e Inexmoda, esta plataforma celebra su tercera edición con la participación de 20 marcas que no solo apuestan por la creatividad, sino también por la sostenibilidad, la ética y la inclusión.

El objetivo del Mercado de Moda Circular es claro: impulsar un consumo más consciente, reducir el desperdicio y prolongar la vida útil de las prendas. Las propuestas que hacen parte de esta edición no solo reutilizan materiales o transforman residuos, sino que abren una conversación necesaria sobre la moda como vehículo de cambio social.

Entre los emprendimientos participantes se destacan iniciativas como San Tuarte, que elabora productos artesanales con fibras naturales y elimina el uso de plásticos; o Keidy Palacios, que trabaja exclusivamente con mezclilla reciclada para crear nuevas piezas a partir de prendas en desuso. La innovación también se expresa en marcas como FIBO Colombia, que desarrolla textiles a partir de residuos agrícolas, o Sustancial, que explora tinturas naturales y técnicas regenerativas para transformar ropa de segunda mano.

Otra propuesta relevante es la de CODES, que fusiona el streetwear con materiales recuperados, incluidos residuos electrónicos, y Tejidos Pallay, que entrelaza arte y espiritualidad en prendas hechas con telares manuales y fibras sostenibles. En la misma línea, Musetta apuesta por un modelo circular, con colecciones cápsula limitadas que evitan la sobreproducción y el desperdicio.

La valorización de la ropa de segunda mano también es protagonista. LOOKTWICE, The Latin Closet, Closet Up y Broncealana promueven la curaduría, reacondicionamiento y venta de prendas usadas de calidad. Estas marcas cuestionan directamente al modelo del fast fashion, que se basa en la producción acelerada y de bajo costo, y que genera enormes impactos negativos tanto sociales como ambientales.

En cuanto al calzado y accesorios, destacan propuestas como Patiamarillos, que fabrica zapatos con algodón recuperado y botellas PET recicladas; y Carmen Helena Joyas, que transforma plásticos y residuos sólidos en joyas únicas mediante procesos de supra reciclaje. Indhyluna y Zorro Gris también se suman a esta ola transformadora, integrando un enfoque cultural e inclusivo en cada una de sus piezas.

Una de las grandes novedades de este año es la llegada de The Sake Project, una marca colombo-peruana que trabaja con desechos orgánicos e inorgánicos para diseñar accesorios artesanales. Su primera participación en Colombia incluye pasarela propia y presencia en la plataforma de negocios, lo que marca un hito dentro del evento.

Desde su creación en 2023, el Mercado de Moda Circular ha visibilizado a más de 40 emprendimientos de distintas regiones del país. Con su tercera edición, no solo se amplía el número de marcas participantes, sino que se reafirma el compromiso con una industria textil más responsable. Este espacio no es únicamente una vitrina comercial, sino una declaración de principios: la moda puede y debe ser parte de la solución, no del problema.

Con estas propuestas, Colombiamoda 2025 se convierte en una plataforma para el futuro del vestir, una donde los hilos del diseño también tejen conciencia, respeto y esperanza.

