Mientras que un reconocido centro comercial de Bogotá vivió un susto, otro le apunta a protagonizar un evento clave para el segundo puente en el mes de julio de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

La seguridad vial, la capacitación y el acceso a servicios para los motociclistas serán los ejes del Paseo de las Motos, feria que se llevará a cabo del 18 al 20 de julio en el centro comercial Paseo Villa del Río y que reunirá a marcas y distribuidores del sector con una agenda de actividades dirigida a los usuarios de este medio de transporte.

El evento contará con la participación de marcas como AKT, Auteco, Hero, Yamaha y BAJAJ, que presentarán sus más recientes modelos y darán a conocer opciones de financiación, además de servicios y actividades orientadas a promover una conducción más segura entre los asistentes.

Uno de los principales componentes de la feria será la promoción de la seguridad vial. En alianza con la Policía de Tránsito de Bogotá se hará la marcación gratuita de motocicletas, procedimiento mediante el cual se grabará el número de la placa en 20 partes del vehículo para contribuir a prevenir el hurto.

Lee También

Los asistentes también podrán participar en una ‘cambiatón’ de cascos, entregando su casco usado para recibir bonos destinados a la compra de uno nuevo que cumpla con las normas de seguridad vigentes.

La programación incluirá además una ‘licenciatón’, desarrollada en alianza con Progreser, mediante la cual quienes adquieran una motocicleta podrán acceder sin costo al curso de conducción.

Asimismo, Miguel Forero, creador de contenido de @SosMotoCultura, liderará jornadas de capacitación sobre conducción preventiva, mientras que las diferentes marcas dispondrán de espacios para ejecutar ‘test drives’.

“La motocicleta se ha convertido en uno de los principales medios de transporte para miles de colombianos. Por eso creemos que este tipo de espacios deben ir más allá de exhibir nuevos modelos y convertirse en escenarios donde los usuarios encuentren información, capacitación y servicios que contribuyan a una conducción más segura y responsable”, señaló Juan David Zapata, director comercial de Grupo UMA, distribuidor de BAJAJ.

La feria también busca consolidar a Paseo Villa del Río como un punto de encuentro para la comunidad motociclista de Bogotá, integrando en un mismo lugar actividades de formación, servicios especializados y opciones para quienes buscan adquirir una motocicleta.

“Queremos ofrecer una experiencia que responda a las necesidades de quienes utilizan la motocicleta en su día a día. Además de acercar la oferta de las principales marcas, reunimos servicios de prevención, capacitación y alternativas de financiación para que los visitantes encuentren soluciones útiles en un solo lugar y disfruten una programación pensada para toda la familia durante el puente festivo”, afirmó Carlos Fernando Duque, gerente general del centro comercial Paseo Villa del Río.

Además de los beneficios para los motociclistas, la feria también busca dinamizar la actividad comercial del sector y fortalecer el clúster de motocicletas que opera en el centro comercial, consolidándolo como un punto de referencia para quienes buscan productos y servicios especializados.

“Esperamos que la primera edición del Paseo de las Motos genere ventas cercanas a los 1.000 millones de pesos durante los tres días del evento. La participación de reconocidas marcas y la posibilidad de acceder a opciones de financiación permitirán que más personas encuentren alternativas acordes con sus necesidades y presupuesto”, señaló Yanet San Martín, gerente de Motos Isaka y Motos Nakuma, distribuidoras en Colombia de las marcas Auteco y Hero.

Paseo de las Motos

Fecha: 18, 19 y 20 de julio

Lugar: Centro Comercial Paseo Villa del Río – Entrada 4

Horario: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Entrada: Libre.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.