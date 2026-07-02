Por: VALORA ANALITIK

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La motocicleta sigue consolidándose como el medio de transporte de mayor crecimiento en Colombia, impulsada por su menor costo frente a un automóvil, la facilidad para movilizarse y su importancia como herramienta de trabajo para millones de personas.

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Sin embargo, mientras las ventas continúan rompiendo récords durante 2026, una práctica que todavía persiste entre conductores y acompañantes mantiene en riesgo la vida de miles de motociclistas: no usar correctamente un casco certificado o simplemente no utilizarlo.

La preocupación llevó a la Alianza MotoLatam a lanzar de manera simultánea en ocho países de América Latina la campaña «¡Usa casco, cabeza dura!», una iniciativa que busca reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de motocicleta mediante la promoción del uso adecuado del casco certificado.

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En Colombia, la estrategia se suma a las acciones de seguridad vial impulsadas por la industria nacional de motocicletas a través de Movemos Colombia y la campaña «El Destino es Volver».

Colombia compra cada vez más motocicletas

El lanzamiento de la campaña coincide con uno de los mejores momentos para la industria de motocicletas en el país.

Según el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, durante mayo de 2026 se registraron 110.599 motocicletas nuevas, un crecimiento de 23,03 % frente al mismo mes de 2025. En el acumulado entre enero y mayo, el mercado presenta un incremento del 34 %, confirmando que la motocicleta continúa ganando espacio como alternativa de movilidad y trabajo para los colombianos.

Este crecimiento se suma al comportamiento observado durante los primeros meses del año. En abril se matricularon 113.602 motocicletas, mientras que marzo alcanzó 118.410 registros, cifras que reflejan el dinamismo del sector durante 2026.

Precisamente por el aumento del parque de motocicletas, expertos en seguridad vial consideran que el uso correcto de los elementos de protección cobra aún mayor importancia.

Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades de seguridad vial es que muchos motociclistas utilizan el casco de forma incorrecta o simplemente prescinden de él en recorridos cortos.

De acuerdo con cifras del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, citadas por MotoLatam, en Colombia el 79,2 % de los conductores utiliza casco, pero entre los acompañantes la cifra cae al 52,7 %. Además, una parte importante de quienes sí lo usan no lo ajusta correctamente o emplea cascos que no cuentan con certificación.

Para la organización, esta realidad demuestra que todavía existe una falsa percepción de seguridad en trayectos cortos.

«La paradoja está en los trayectos cortos: ahí donde la sensación de seguridad es mayor, el riesgo no desaparece», señala la campaña.

MotoLatam recordó que utilizar un casco certificado no es únicamente una obligación establecida en las normas de tránsito, sino una medida que puede salvar vidas.

Con base en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la campaña destaca que el uso del casco reduce en más del 40 % el riesgo de muerte en accidentes de motocicleta.

La alianza también advierte que, en la mayoría de países de América Latina, el mayor incumplimiento en el uso del casco ocurre precisamente en desplazamientos de menos de cinco kilómetros, cuando muchas personas consideran que el recorrido es demasiado corto para representar un peligro.

La iniciativa presentada por MotoLatam contempla acciones digitales, actividades en concesionarios, talleres con motociclistas y campañas en redes sociales para promover una cultura de protección entre conductores y acompañantes.

Iván García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de Colombia y secretario técnico de la Alianza MotoLatam, explicó que el objetivo es sumar esfuerzos para reducir la siniestralidad en toda la región.

«Esta realidad nacional nos motiva a desplegar este mensaje comunicacional conjunto con siete países más, en el marco de la Alianza MotoLatam, para salvar vidas», afirmó el directivo.

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Con un mercado que continúa creciendo mes a mes y supera las 110.000 motocicletas nuevas registradas mensualmente, la campaña busca recordar que la seguridad vial depende no solo de conducir con precaución, sino también de utilizar correctamente un casco certificado en todos los desplazamientos, incluso aquellos que parecen los más seguros por su corta distancia.

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