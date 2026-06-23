Por: VALORA ANALITIK

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La rápida expansión de los carros eléctricos en Colombia ya no solo está transformando la industria automotriz. Ahora también está obligando al sector asegurador a replantear sus productos, coberturas y servicios para responder a las necesidades de una nueva generación de conductores.

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El cambio ocurre en un momento de crecimiento sin precedentes para la movilidad electrificada en el país. Durante el primer cuatrimestre de 2026 se matricularon más de 41.700 vehículos eléctricos e híbridos en Colombia, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) consolidadas por Fenalco y la Andi.

Los vehículos eléctricos lideraron este comportamiento con un incremento superior al 207 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos registraron un crecimiento de 73,4 %.

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Detrás de estas cifras hay una transformación cada vez más visible en las calles colombianas. Lo que hace apenas unos años era un segmento de nicho ahora comienza a ganar participación en ciudades principales e intermedias, impulsado por una mayor oferta de modelos, beneficios tributarios, menores costos de operación y un creciente interés de los consumidores por alternativas de movilidad más eficientes y sostenibles.

Bogotá sigue siendo el principal mercado para este tipo de vehículos. La capital concentró el 50 % de las matrículas de carros eléctricos del país durante el primer cuatrimestre, con 5.365 registros. Cali también mostró un comportamiento destacado al alcanzar 613 unidades matriculadas y un crecimiento cercano al 134 % frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el fenómeno ya no está limitado a las grandes ciudades. Municipios como Rionegro registraron un crecimiento de 1.000 % en las matrículas de vehículos eléctricos frente a abril de 2025, mientras que Pereira se destacó por el avance de los híbridos, con un aumento de 755,6 %.

¿Por qué los seguros están cambiando con el auge de los carros eléctricos?

A medida que aumenta el número de vehículos electrificados en circulación, las aseguradoras han identificado que estos automóviles tienen necesidades distintas a las de los carros impulsados por combustibles tradicionales.

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Aspectos como la carga de baterías, la instalación de infraestructura residencial, la asistencia especializada en carretera o la disponibilidad de talleres con conocimiento técnico específico están generando nuevas demandas por parte de los usuarios.

«Los vehículos eléctricos e híbridos tienen características de operación distintas a las de los automóviles tradicionales, por lo que requieren servicios de asistencia y soluciones de protección adaptadas a sus necesidades. Hoy el reto no es únicamente asegurar el vehículo, sino acompañar al conductor en aspectos relacionados con la carga, el mantenimiento especializado y la movilidad cotidiana», explicó Camilo Rodríguez, vicepresidente Técnico y de Pricing de HDI Seguros Colombia.

Esto refleja una tendencia que empieza a consolidarse en el mercado asegurador: el seguro ya no se limita a responder ante un accidente o un hurto, sino que incorpora servicios asociados al ecosistema de movilidad eléctrica.

Ante este escenario, HDI Seguros Colombia anunció la ampliación de sus asistencias para usuarios de vehículos eléctricos e híbridos.

Entre las nuevas soluciones se encuentra el acceso a un conductor profesional para asistencia de carga rápida, orientación especializada para la compra e instalación de cargadores domésticos, revisión técnica de cargadores residenciales y apoyos económicos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente para la instalación de estos equipos en el hogar.

La apuesta busca responder a una de las principales preocupaciones de quienes evalúan migrar hacia la movilidad eléctrica: la disponibilidad de infraestructura de carga y los costos asociados a su instalación.

Para muchos conductores, la experiencia de tener un carro eléctrico comienza precisamente en casa. Por ello, las aseguradoras empiezan a considerar estos elementos dentro de sus propuestas de valor.

La evolución de los seguros también incluye servicios complementarios orientados a facilitar la experiencia de uso de estos vehículos.

Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos enchufables podrán acceder a beneficios como mantenimiento especializado, lavado ecológico y vehículos de reemplazo con características similares mientras el automóvil permanece en reparación.

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Por su parte, los usuarios de vehículos híbridos no enchufables también contarán con servicios específicos, incluyendo acompañamiento para mantenimiento, lavado ecológico y acceso a vehículos sustitutos híbridos durante procesos de reparación.

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