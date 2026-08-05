Los carros eléctricos se siguen presentando como una gran alternativa para miles de conductores en Colombia, puesto que el consumo es menor, no hay tanto golpe al bolsillo y hay algunos incentivos que les hace más fácil la vida a las personas, como que no tienen pico y placa, descuento en la declaración de renta y más.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: El beneficio que tienen los dueños de carros eléctricos y muchos no aprovechan; cómo pedirlo)

Sin embargo, hay un problema y es el tema de la infraestructura, pues pese a que cada vez se venden más vehículos, aún hay pocas electrolineras en las ciudades y carreteras y por eso a las personas les toca esperar varias horas para cargar sus vehículos.

Ante esto, varias marcas han hecho grandes inversiones para mejorar la situación y que así mismo se sigan vendiendo estos vehículos en todo el país.

Lee También

Cómo serán los nuevos cargadores de BYD

Una de esas marcas es BYD, la líder de vehículos eléctricos en el mercado nacional, la cual anunció en las últimas horas que a partir de octubre comenzará la instalación de varios puntos de carga que traen una tecnología diferente, la cual ayudará a cargar los carros en menos de 10 minutos.

“En octubre vamos a montar la primera estación de prueba con esta tecnología nueva ‘Flash charging’, que permite al vehículo cargar en solamente cinco minutos”, dijo Juan Zhang, gerente regional de ventas de BYD, en diálogo con el periodista Sebastián Alfonso.

Y sobre cómo funcionan los tiempos, agregó: “Te doy un ejemplo, yo tengo un carro eléctrico y lo cargo siempre desde el 30 % y lo voy a subir hasta el 80 %, por lo que posiblemente tarde menos de cinco minutos. Es como cargar un tanque de gasolina“.

Es más, la compañía anunció que del 10 al 70 % puede tardar 4 minutos con 51 segundos, mientras que del 10 al 97 % la carga puede durar 8 minutos y 44 segundos.

Esta es una gran noticia, además, porque estos cargadores no estarán solo en las principales ciudades del país, sino en la carretera también, lo cual permitirá a los viajeros visitar lugares más lejanos sin la preocupación de quedarse sin carga.

(Ver también: Cuánto le cuesta mover un carro de gasolina vs. un eléctrico; diferencia es abismal y asombra)

Ahora, por lo pronto no se conoce bien dónde estarán ubicados esos puntos, pero es una gran iniciativa para que las personas le pierdan el miedo a comprar carro eléctrico por no tener dónde cargarlo.

* Pulzo.com se escribe con Z