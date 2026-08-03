Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra sus 488 años y lo hace en grande, con actividades que buscan convertir la ciudad en un escenario de talla internacional. En el marco del Festival de Verano 2026, más de 4.100 personas se reunieron en la emblemática calle 85, como parte de las actividades de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, para presenciar por primera vez en el espacio público capitalino la competencia Red Bull Moto Urbano. Esta competencia de hard enduro —modalidad del motociclismo caracterizada por su alto nivel de dificultad y técnicas extremas— transformó un tramo comprendido entre las carreras 13 y 15 en todo un circuito repleto de obstáculos, diseñado para probar la técnica, el equilibrio, la precisión y la capacidad de reacción de los participantes.

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La jornada, desarrollada sobre nueve obstáculos, mantuvo el ambiente de adrenalina y habilidad desde el comienzo hasta el final. Según datos difundidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), participaron 16 pilotos, tanto nacionales como internacionales, incluyendo tres bogotanos destacados. El formato eliminatorio mantuvo la emoción entre los asistentes, y permitió disfrutar de una competencia vibrante en plena calle.

Camilo Herrera logró imponerse como el mejor de la jornada, con un tiempo de 58,091 segundos, seguido muy de cerca por Didier Goirand, quien obtuvo el segundo lugar con 59,927 segundos. Daniel Palacio alcanzó el tercer puesto con 1 minuto y 28,073 segundos, mientras que Edwar Garzón fue cuarto, con un tiempo de 3 minutos y 7,004 segundos, de acuerdo con información oficial del IDRD.

El director de la entidad, Daniel García Cañón, afirmó que el evento demostró la capacidad de innovación de Bogotá y el potencial de la capital para acercar nuevas disciplinas deportivas a la ciudadanía. Además, destacó que este tipo de iniciativas proyectan la ciudad como un referente para grandes eventos nacionales e internacionales.

La competencia Red Bull Moto Urbano se suma a otras actividades desarrolladas en el marco del Festival de Verano, como la subida a Monserrate, donde participaron más de 2.000 personas. Para quienes deseen asistir a futuras actividades, la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a consultar la programación oficial del festival en sus canales digitales y en la aplicación móvil Vive IDRD, recomendando verificar información sobre horarios, escenarios y condiciones de ingreso antes de cada evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el hard enduro y por qué se considera una disciplina de alto nivel?

El hard enduro es una modalidad del motociclismo que pone a prueba la habilidad de los pilotos en condiciones extremas, con obstáculos diseñados para exigir el máximo dominio de la técnica, el equilibrio y la precisión. En el contexto de la Red Bull Moto Urbano, el circuito incluyó nueve desafíos, lo que evidenció la exigencia de esta disciplina tanto para participantes nacionales como internacionales, según lo reportado por el IDRD.

¿Dónde puede consultarse la programación de actividades del Festival de Verano 2026 en Bogotá?

La Alcaldía Mayor de Bogotá recomienda consultar toda la programación y detalles actualizados del Festival de Verano 2026 a través del sitio web oficial del evento, sus redes sociales y la aplicación móvil Vive IDRD. Es importante verificar los horarios, escenarios y requisitos de ingreso antes de asistir, ya que pueden presentarse ajustes operativos que modifiquen la agenda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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