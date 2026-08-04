Uno de los recursos que han adoptado los conductores para la inseguridad, y en tierra caliente para el calor, ha sido oscurecer los vidrios de los vehículos, ya que estos filtran la transparencia, no permiten ver qué objetos hay dentro del mismo y le bajan la temperatura interna al carro.

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Ahora, esta es una situación que está reglamentada, ya que las autoridades deben garantizar que, en el vidrio panorámico, haya buena visibilidad tanto de día como de noche para evitar accidentes o siniestros viales.

Por eso mismo, hay unas cifras claras que los conductores deben tener en cuenta para que no se pasen y así evitar conflictos, malentendidos o incluso sanciones.

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Cuánto es lo máximo que se pueden polarizar los vidrios del carro

Tal como lo establece la Resolución 3777 de 2003 del Ministerio de Transporte, los vehículos de vidrios polarizados podrán circular libremente por el territorio nacional sin autorización siempre y cuando cumplan con los siguientes porcentajes.

Para carros particulares:

Panorámico: 70 % luminosidad – 30 % opacidad.

Vidrios laterales delanteros: 70 % – 30 %.

Vidrios laterales traseros: 55 % – 45 %.

Vidrio posterior: 55 % – 45 %.

Para camionetas:

Panorámico: 70 % luminosidad – 30 % de opacidad.

Vidrios laterales delanteros: 70 % – 30 %.

Vidrios laterales traseros: 55 % – 45 %.

Vidrio posterior y otras ventanas traseras (si las hay): 14 % – 86 % el más oscuro.

De cuánto es la multa por exceder el polarizado en los carros

Para determinar si un vidrio supera estos porcentajes, las autoridades cuentan con un elemento especializado que logra medir la transparencia y demás. Si efectivamente se determina que se supera lo permitido, el conductor será multado con una sanción de ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, que para 2026 corresponde a 533.333 pesos colombianos.

Ahora, debe tener en cuenta que esta no es una sanción que dé inmovilización, por lo que no se lo podrá llevar la grúa a los patios.

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Qué carros pueden tener los vidrios más oscuros

Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay unas excepciones a la regla, por lo que estos vehículos sí pueden usar los vidrios completamente oscuros, pero deben contar con autorización, como lo son:

Los destinados al presidente, vicepresidente o ministros.

Los destinados a congresistas, contralor, procurador, defensor del pueblo y fiscal general.

Los destinados a los consejeros y magistrados.

Los destinados al Comandante General de las Fuerzas Militares.

Los destinados al director del DAS y todos los miembros de este departamento.

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