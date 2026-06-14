Para nadie es un secreto que cada vez hay más personas interesadas en adquirir carros eléctricos, pues en Colombia hay varios beneficios por tener esta clase de vehículos como no restricción de movilidad, ayuda con los impuestos, devolución del IVA y más, pero también porque ahora estos vehículos tienen una gran autonomía, mucha tecnología y un gran confort.

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De hecho, solo queda un pequeño problema y es la falta de infraestructura en varias ciudades para cargarlos, pues todavía hay pocas electrolineras para la cantidad de vehículos que circulan y por eso a muchos les toca comenzar a rodar por toda la ciudad o esperar horas a que se desocupen.

En Santander, por ejemplo, había una gran facilidad y es que la Electrificadora de Santander (ESSA) tenía varios puntos para que los conductores cargaran sus vehículos de forma gratuita, con la idea de que más personas se montaran a este tipo de movilidad. Sin embargo, ese beneficio terminó porque con la alta demanda que hay, tocó hacer cambios y por eso ya es necesario cobrar.

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Y es que según explicó la compañía, actualmente hay casi 1.500 recargas mensuales en todo el departamento en estos sistemas, por lo que se requiere una ampliación y actualización y por eso recargar es necesario.

Dicho cobro se hará por medio de la aplicación EcoESSA, en la que además se podrán hacer las siguientes funciones:

Reemplazar las tarjetas físicas.

Hacer pagos.

Consultar la disponibilidad de los cargadores.

Buscar estaciones.

Hacer seguimiento al historial de consumo.

Ahora, en cuanto al precio, cabe recordar que oscilará entre 1.200 y 1.500 pesos por Unidad de Recarga Vehicular (URV), siendo los más costosos los puntos de carga rápida, mientras que los de los centros comerciales y más sí tendrán la tarifa más baja.

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La idea, según explicó la compañía, es que las personas gocen del mejor servicio y la aplicación se mantenga a la vanguardia de la tecnología con el objetivo de que los usuarios encuentren los puntos disponibles y allí todo funcione a la perfección.

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