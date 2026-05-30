El avance de los carros eléctricos en Colombia ha hecho que marcas chinas ganen protagonismo a gran velocidad. Lo que hace algunos años parecía un mercado pequeño hoy mueve cada vez más compradores interesados en tecnologías limpias, ahorro en combustible y beneficios como exenciones de pico y placa en varias ciudades.

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Dentro de ese crecimiento, una de las compañías que más se ha fortalecido es BYD, cuyos modelos ya son frecuentes en vitrinas y calles del país. Sin embargo, la marca ahora enfrenta una polémica internacional que mezcla redes sociales, reputación digital y millonarias demandas.

La compañía china quedó en el centro de la discusión luego de conocerse que ha impulsado múltiples procesos judiciales contra creadores de contenido que publicaron críticas sobre sus carros, baterías y sistemas híbridos.

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La información fue revelada por el portal especializado CarNewsChina, que revisó expedientes, fallos y documentos relacionados con disputas legales entre fabricantes de vehículos eléctricos y figuras influyentes de internet en China.

Según ese reporte, BYD es actualmente la empresa del sector que más dinero ha exigido en este tipo de litigios. Las reclamaciones superarían los 6.9 millones de yuanes, equivalentes a unos 3.700 millones de pesos colombianos.

Buena parte de los casos surgieron después de que varios usuarios y blogueros difundieran videos o publicaciones cuestionando aspectos técnicos de algunos vehículos eléctricos de la marca.

Las discusiones se concentraron especialmente en la Blade Battery, una de las tecnologías insignia de BYD y pieza clave de su expansión global. En redes sociales circularon análisis, pruebas y contenidos sobre resistencia, carga rápida y seguridad de las baterías, temas que terminaron escalando hasta los tribunales.

La empresa sostiene que parte de esa información fue alterada o presentada de manera engañosa, afectando directamente su reputación comercial.

Entre las acusaciones que aparecieron en los procesos judiciales están:

Difamación empresarial.

Competencia desleal.

Divulgación de información presuntamente falsa.

Manipulación de pruebas técnicas.

Uno de los episodios más comentados involucró a un creador de contenido dedicado al mundo automotor que publicó videos criticando componentes de BYD. Posteriormente, un tribunal chino falló a favor de la compañía y ordenó una indemnización millonaria, además de disculpas públicas.

El fenómeno también alcanzó a otras marcas del sector como NIO y XPeng, que igualmente emprendieron acciones legales contra cuentas digitales.

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Todo ocurre mientras las empresas de carros eléctricos libran una competencia cada vez más agresiva por dominar un mercado global que sigue creciendo y donde las redes sociales se convirtieron en un factor capaz de impulsar —o golpear— la imagen de cualquier fabricante.

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