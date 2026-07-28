El Gobierno Nacional inició el proceso para modernizar la revisión tecnomecánica en Colombia con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y actualizar los controles sobre carros y motos.

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La propuesta, liderada por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Superintendencia de Transporte, hace parte del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y se encuentra en consulta pública, por lo que aún no entra en vigor.

El proyecto contempla un nuevo esquema de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, respaldado por seis manuales técnicos que servirían de base para una futura reglamentación.

Entre las principales novedades están un manual actualizado para los procedimientos de inspección de todos los vehículos, lineamientos específicos para automotores modificados o reformados, protocolos para evaluar vehículos siniestrados antes de autorizar su circulación y criterios para verificar la homologación de vehículos y sus componentes.

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También se reforzaría la vigilancia sobre los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).

Las autoridades buscan adoptar estándares internacionales para mejorar la calidad de las inspecciones.

La consulta pública se desarrollará en dos etapas, entre julio y octubre de 2026, para recibir observaciones de ciudadanos y del sector.

Mientras finaliza este proceso, la revisión tecnomecánica seguirá realizándose con las reglas actuales, sin cambios en costos, periodicidad ni requisitos.

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