La revisión tecnomecánica de carros y motocicletas en Colombia podría tener importantes cambios en los próximos meses. El Gobierno puso sobre la mesa una propuesta que busca actualizar la forma en que se inspeccionan los vehículos, con nuevos protocolos, criterios técnicos y mayores controles sobre los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA). Sin embargo, por ahora las medidas no han entrado en vigencia y permanecen en consulta pública.

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La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como parte del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. La intención es acercar la revisión tecnomecánica a estándares internacionales y fortalecer la seguridad vial mediante procedimientos más detallados para verificar el estado de los vehículos y sus emisiones contaminantes.

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Uno de los cambios más importantes consiste en la creación de seis manuales técnicos que servirían como base para una nueva reglamentación. Estos documentos establecerían lineamientos para la inspección general de carros y motos, además de protocolos específicos dependiendo del tipo de vehículo y nuevas reglas para supervisar el funcionamiento de los Centros de Diagnóstico Automotor.

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La propuesta también plantea inspecciones especiales para los vehículos que hayan sido modificados en su estructura o en sus componentes mecánicos. El objetivo es que este tipo de automotores pase por una evaluación con criterios propios que permita verificar si las modificaciones cumplen las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para seguir circulando por las vías del país.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta está dirigido a los carros y motocicletas que hayan sufrido accidentes y posteriormente fueran reparados. En esos casos, las autoridades plantean un procedimiento específico para comprobar si el vehículo recuperó las condiciones de seguridad exigidas antes de volver a transitar.

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La iniciativa también contempla cambios para los Centros de Diagnóstico Automotor como reforzar la inspección, vigilancia y control sobre estas entidades mediante lineamientos más precisos para su funcionamiento, con el fin de fortalecer la confianza en las certificaciones que expiden durante la revisión tecnomecánica.

Por ahora, nada cambiará para los propietarios de vehículos, pues la propuesta atraviesa una etapa de consulta pública en la que ciudadanos, empresas y gremios pueden enviar observaciones. La primera fase se extenderá hasta el 30 de agosto de 2026 y la segunda irá del 24 de agosto al 23 de octubre del mismo año. Mientras ese proceso avanza, seguirán vigentes las reglas actuales, por lo que no habrá modificaciones en la periodicidad de la revisión, los costos del trámite ni los requisitos para obtener el certificado.

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