Un rastreo al historial del vehículo Chevrolet Spark azul permitió identificar a Brayan Bernal Muñoz como su propietario oficial registrado en las bases de datos de tránsito, por lo que este hombre ofreció su versión.

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Bernal Muñoz, en declaraciones en el diario El Tiempo para aclarar la situación, confirmó que vendió el automóvil hace aproximadamente 4 meses a un ciudadano llamado Edwar Figueredo.

Explicó que la transacción no incluyó el trámite de traspaso oficial porque el comprador únicamente abonó el 80 por ciento del valor total del vehículo.

Respecto al incidente y la reacción que tuvo al enterarse de los hechos ocurridos en la vía pública, el propietario registrado se defendió abiertamente y reconoció su indignación.

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“Yo no estaba en el país y cuando vi el video lo llamé para hacerle el reclamo y me dijo que él se encargaba de solucionar el tema. Lo que hizo es un acto salvaje”, aseguró.

Bernal anunció que acudirá ante la Secretaría de Tránsito de Bogotá para demostrar que no participó en los hechos con el Spark azul en el puente peatonal e intentará desvincularse legalmente de la infracción cometida.

“Tengo el contrato de compra-venta firmado por el señor Figueredo. Yo a él lo conocí porque ambos montamos bicicleta y pensé que era una persona responsable”, manifestó sobre la relación comercial previa que sostuvo con el comprador del vehículo y el contrato firmado entre ambas partes

El comprador aludido es Edward Fabián Figueredo Corredor, deportista que figura como denunciante inicial en plataformas digitales y a quien se le atribuyen comparendos vigentes por 4 millones de pesos.

La sanción más reciente en el registro oficial del vehículo en cuestión data del pasado 7 de junio por circular indebidamente en el carril exclusivo del sistema Transmilenio.

Figueredo se identifica en perfiles virtuales como campeón panamericano de BMX y afirmó públicamente que no delatará la identidad de la persona que conducía el Spark Azul en el puente peatonal.

La bicicleta observada en la parte trasera del vehículo coincide con publicaciones del deportista, según El Tiempo, mientras que las autoridades locales buscan al responsable del caso.

La Secretaría de Movilidad citará al propietario registrado e impondrá sanciones pecuniarias cercanas a 3 millones de pesos por las infracciones cometidas.

¿Cuál es la infracción y multa por subir un carro en un puente peatonal en Colombia?

En Colombia, transitar o subir un automóvil a un puente peatonal representa una peligrosa infracción sancionada por la ley de tránsito bajo el código D.05 del marco normativo vial.

Esta falta abarca la conducción no autorizada sobre aceras, plazas, separadores, vías peatonales, zonas verdes, bermas o estructuras destinadas de forma exclusiva a la circulación segura de transeúntes.

La penalización pecuniaria fijada para este tipo de conducta equivale estrictamente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), ajustados periódicamente según las Unidades de Valor Básico oficiales.

Aparte del costo monetario del comparendo, los agentes de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata del automóvil, el cual será trasladado mediante una grúa oficial hacia los patios autorizados.

El propietario o conductor del vehículo deberá asumir de manera obligatoria los gastos adicionales generados por el arrastre de la grúa y los días de permanencia en el parqueadero.

Asimismo, si el vehículo causa deterioros a la infraestructura del puente peatonal o pone en peligro la vida humana, las autoridades iniciarán sanciones administrativas o procesos penales complementarios.

Para solucionar la situación legal, el infractor debe agendar una cita previa en la sede del organismo de tránsito de la ciudad donde ocurrió el desafortunado evento.

Posteriormente, el ciudadano acude a la citación programada portando su documento de identidad original para recibir la orden oficial de comparendo expedida por la autoridad competente.

Luego de solicitar la liquidación, el sancionado ejecuta el pago financiero correspondiente y asiste al curso pedagógico de normas viales para obtener descuentos legales en la multa.

Finalmente, el propietario efectúa los trámites administrativos de salida para retirar el vehículo inmovilizado de los patios tras cancelar los servicios de grúa acumulados.

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