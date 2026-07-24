Bogotá está en el ojo de la tormenta energética que se aproxima. El Grupo Energía Bogotá (GEB) encendieron las alarmas ante la llegada inminente del fenómeno de El Niño, que las autoridades ambientales confirmaron el pasado 11 de junio, tres meses antes de lo previsto. Con una probabilidad cercana al 90 % de convertirse en un ‘súper Niño’, el país enfrenta una combinación crítica: embalses en descenso, infraestructura incompleta y una demanda energética disparada.

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(Vea también: “Los precios van a subir”: vendría aumento en tarifas de energía y explican por qué sería inevitable)

Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, fue contundente al señalar que Bogotá es hoy una ‘isla eléctrica’. La capital depende únicamente de cuatro fuentes: Guavio, Chivor, Termozipa y el sistema del río Bogotá, dado que las líneas de transmisión Sogamoso-Norte y Norte-Nueva Esperanza siguen paralizadas por conflictos con comunidades y trabas en licencias ambientales. Sin esas líneas, advirtió Ortega, Bogotá no podrá abastecer su demanda de energía a partir de 2028.

El panorama se agrava por el déficit de generación. De acuerdo con datos del GEB, el 55 % de los proyectos de transmisión presentan retrasos y solo el 18 % de la nueva capacidad prevista ha entrado en operación. El sistema requiere al menos 700 megavatios adicionales de generación en firme para enfrentar episodios de sequía extrema.

Cuando las hidroeléctricas —que en condiciones normales aportan más del 60 % de la energía del país— no puedan responder, el sistema deberá recurrir a las termoeléctricas. Ahí surge otro problema: Colombia perdió su autosuficiencia en gas desde 2024 y hoy importa el 30 % del que consume. La infraestructura para transportar gas del Caribe al interior del país está limitada a 100 millones de pies cúbicos diarios, cuando la demanda podría superar los 200 millones. Según el GEB, los precios de la molécula ya subieron más del 300 %, un costo que inevitablemente llegará a las facturas de los hogares.

Desde Medellín, EPM —responsable del 33 % de la generación nacional— propuso instalar plantas diésel y barcazas eléctricas flotantes como medidas de emergencia para evitar el racionamiento. La empresa también llamó a implementar incentivos al ahorro en las facturas de energía mientras dure el episodio climático.

¿Por qué Bogotá podría quedarse sin energía suficiente durante El Niño?

La capital depende de líneas de transmisión que aún no están construidas y de fuentes de generación limitadas, lo que la hace especialmente vulnerable durante sequías prolongadas. Si las hidroeléctricas bajan su producción y las termoeléctricas no reciben suficiente gas, el riesgo de cortes se vuelve real y concreto.

¿Qué pasará con las tarifas de energía en Colombia por el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con el GEB, las facturas de energía podrían aumentar en los próximos meses debido al mayor uso de plantas térmicas y al encarecimiento del gas importado. Los reguladores y distribuidoras evalúan mecanismos tarifarios temporales para proteger a los usuarios más vulnerables mientras dure la crisis climática.