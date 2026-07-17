Siemens Energy anunció un cambio que marcará una nueva etapa para la compañía: dejará atrás su actual identidad corporativa y comenzará la transición hacia una nueva marca independiente llamada Omtterra.

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El anuncio llega después de la separación de Siemens AG en 2020 y debido al carácter temporal del acuerdo que le permitía utilizar la marca actual. Por eso, la compañía decidió avanzar hacia una identidad propia que reúna sus negocios bajo un mismo nombre.

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Según explicó Siemens Energy, el proceso de cambio de marca comenzará durante este año y se implementará de forma progresiva. La nueva identidad busca reflejar la presencia internacional de la empresa, su experiencia tecnológica y su apuesta por contribuir al desarrollo de sistemas energéticos más estables.

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Christian Bruch, CEO de Siemens Energy, aseguró que la compañía llega a este momento con una posición estratégica, operativa y financiera fortalecida, luego de consolidar la confianza de clientes e inversionistas y mejorar su rentabilidad.

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La empresa destacó que el cambio no implicará modificaciones en su estrategia ni en la relación con clientes, socios y empleados, ya que la adopción de la nueva marca será gradual.

Siemens Energy es una de las compañías líderes en tecnología energética a nivel mundial y cuenta con soluciones que abarcan diferentes áreas del sector, desde generación y transmisión de energía hasta almacenamiento. Además, su operación incluye tecnologías de energías convencionales y renovables.

Con Omtterra, la compañía busca consolidar una nueva etapa de crecimiento global y dejar atrás la dependencia de una marca que estuvo ligada a su historia durante años.

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